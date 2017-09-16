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Düğün dönüşü facia: 5 kişi öldü

Düğün dönüşü facia: 5 kişi öldü.17085
  • Giriş : 16.09.2017 / 08:02:00

Ankara'da düğünden dönen aileyi taşıyan otomobil, TIR'a çarptı.

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Düğünden dönen aileyi taşıyan otomobilin TIR'a çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre; Polatlı İlçesi'ne bağlı Yenimehmetli köyündeki düğünden dönen aileyi taşıyan Nevzat Doğan’ın idaresindeki 06 PMB 29 plakalı otomobil, Yunak Köyü Yolu üzerinden Polatlı istikametinde seyrettiği sırada sollama yapmak isterken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Hızını alamayan otomobil, karşı istikamette seyreden Mehmet Dağcı’nın kullandığı 42 Y 5884 kupa plakalı TIR'la kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hurda yığınına dönen otomobildeki yolculardan baba Bayram Günay, anne Aynur Günay ile çocukları Baran ve Mehmet Günay hayatını kaybetti. Ümit Günay ağır yaralanırken sürücü Nevzat Doğan yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından durumu ağır olan Ümit Günay’ı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Nevzat Doğan’ı da Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ümit Günay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı gerekli çalışmaların ardından cenazeler, Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı haber alarak gelen cenaze yakınları, hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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