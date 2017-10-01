Düğünde ilginç olay: Çeyrek altın yerine kokoreç
Tekirdağ'da düğüne gelen kokoreç ustası bir esnafın gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşırttı.
Tekirdağ'da bir düğün salonunda gerçekleşen Gazeteci Ertan Gence ve Neşe Ergün çiftinin düğününde takı merasimi sırasında ilginç anlar yaşandı. Sahneye çıkan çiftin arkadaşları takı takmak için sıraya girdiler. Damadın arkadaşı kokoreç ustası Efkan Kılıç ise işlettiği kokoreç dükkanından yarım porsiyon kokoreç alarak sıraya girdi. Takı sırası gelen Efkan Kılıç, önce düğün hediyesi olarak evlenen çifte 200 lirayı, sonra elindeki kokoreci takarak mutluluklar diledi. Kendilerine kokoreç takıldığını gören çift ise neye uğradıklarını şaşırdı. Düğüne katılan çiftin arkadaş ve yakınları ise kahkahaya boğuldu.
"HERKES ÇEYREK ALTIN BEN YARIM KOKOREÇ"
Tekirdağ'da Kral Kokoreç olarak tanındığını ve bunu da Gazeteci Ertan Gence'ye unutulmaz bir anı olsun diye taktığını ifade eden Kılıç, bir de espri yaparak, "Herkes çeyrek altın taktı. Ben yarım kokoreç taktım" dedi.
Takı töreninin ardından düğüne katılanlar gönüllerince eğlendiler.
Tgrt
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