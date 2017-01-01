Facebook Twitter Rss

Dün gece Mehmet Topal da Reina'da mıydı?

Dün gece Mehmet Topal da Reina'da mıydı?.16818
  • Giriş : 01.01.2017 / 10:42:00

Sosyal medyada yazılan bazı iddialara göre Mehmet Topal da dün gece Reina'daydı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Bazı sosyal medya kullanıcıları, Mehmet Topal'ın da Reina'da eğlenenler arasında olduğunu iddia etti.

Açıklama çok gecikmeden yapıldı. İddialar asılsız çıktı.

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'ın İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısının gerçekleştiği mekanda olduğu iddiasının doğru olmadığı açıklandı.

Ortaköy'de yaşanan hain terör saldırısında Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'ın, saldırıya uğrayan mekanda bulunduğu haberleri üzerine kulüpten açıklama yapıldı. Basın mensuplarına gönderilen açıklamada Mehmet Topal'ın Ortaköy'de değil, tatil için yurt dışında olduğu bilgisi verildi.

Adli Tıp Kurumu'nun önünde gergin bekleyiş

Mevlüt Çavuşoğlu: Terörün hedefi birliğimizdi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Hainin selfie videosu ortaya çıktı

Hainin selfie videosu ortaya çıktı

Reina'da onlarca kişinin ölümüne sebep olan saldırıyı gerçekleştiren hainin yeni görüntüleri ortaya

İşte teröristin en net fotoğrafı

İşte teröristin en net fotoğrafı

Reina'ya saldırarak onlarca kişinin ölümüne sebep olan teröristin en net fotoğrafı ortaya çıktı.

 

68 kız öğrenci doğalgazdan zehirlendi

68 kız öğrenci doğalgazdan zehirlendi

Sivas'ta özel bir kız yurdunda doğalgaz nedeniyle büyük bir panik yaşandı.

Reina saldırısıyla ilgili 8 gözaltı!

Reina saldırısıyla ilgili 8 gözaltı!

İstanbul'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 8 kişi gözaltında.

 

Uzman çavuş El Bab'da ağır yaralandı

Uzman çavuş El Bab'da ağır yaralandı

Uzman Çavuş Serdar Çetin, El Bab'daki çatışmada ağır yaralandı.

İçişleri'nden PKK ve DAEŞ açıklaması

İçişleri'nden PKK ve DAEŞ açıklaması

İçişleri Bakanlığı, terör örgütleri PKK ve DAEŞ hakkında açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya