Dün gece Mehmet Topal da Reina'da mıydı?
Bazı sosyal medya kullanıcıları, Mehmet Topal'ın da Reina'da eğlenenler arasında olduğunu iddia etti.
Açıklama çok gecikmeden yapıldı. İddialar asılsız çıktı.
Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'ın İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısının gerçekleştiği mekanda olduğu iddiasının doğru olmadığı açıklandı.
Ortaköy'de yaşanan hain terör saldırısında Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'ın, saldırıya uğrayan mekanda bulunduğu haberleri üzerine kulüpten açıklama yapıldı. Basın mensuplarına gönderilen açıklamada Mehmet Topal'ın Ortaköy'de değil, tatil için yurt dışında olduğu bilgisi verildi.
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