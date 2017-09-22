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Dün istifa eden Sergen Yalçın o takıma gidiyor

Dün istifa eden Sergen Yalçın o takıma gidiyor.13761
  • Giriş : 22.09.2017 / 14:22:00

Dün istifa eden Sergen Yalçın, Malatyaspor'un başına geçiyor.

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Beşik Modelleri

Rıza Çalımbay, Hamza Hamzaoğlu ve Mehmet Özdilek ile görüşme yapan Adil Gevrek, rotayı Sergen Yalçın'a çevirdi.

Ancak dün Eskişehirspor'da yaşanan gelişmelerden sonra genç teknik adam listenin en başına yerleşti. İstanbul'a dönen Sergen Yalçın ile telefonla görüştüğü bildirildi.

İstanbul'da kamp kuran ve teknik direktör arayışlarını hız kesmeden sürdüren Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile Sergen Yalçın bu akşam bir araya gelerek görüşmesi bekleniyor.

Gevrek'in yakın çevresine, 'Lig devam ederken teknik direktör bulmak gerçekten zor. Üç adayla ile görüştük ama bazı sorunlar var. Arkadaşlarımız Sergen ile telefonda görüştüler. Cuma akşamı teklifimizi kendisine ileteceğiz" dediği öğrenildi.

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