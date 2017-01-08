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Dünya 2016'da Erdoğan'ı seçti

Dünya 2016'da Erdoğan'ı seçti.19108
  • Giriş : 08.01.2017 / 08:08:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '2016 yılının şahsiyeti' seçildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya lideri olduğunu bir kez daha kanıtladı. 130 binden fazla kişinin katıldığı ankette '2016 yılının şahsiyeti' seçildi.

Söz konusu anket El Cezire kanalında yapıldı. Mısırlı gazeteci Mahmut Murat anket sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu program, her hafta izleyicilerinden "haftanın kişisi" ve  "haftanın en önemli olayını" seçmesini talep ediyor ancak yeni yıl nedeniyle bu  kez izleyicilerin "2016 yılının şahsiyeti"ni belirlemeleri istendi.

El-Cezire, üç etaplı anketin ilk aşamasında kullanıcıların kanalın  resmi Facebook sayfasından "2016 yılının şahsiyeti" oylaması için adaylarını  sunmalarını talep etti. Anketin ikinci aşamasında resmi Facebook ve internet  sitesinde 10 ismin oylamaya sunulduğunu açıklandı.

Son olarak da ikinci aşamada en çok oyu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Suriyeli çocuklar adına Ümran bebek, Tunuslu uçak mühendisi Muhammed ez-Zevari ve  Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran olmak üzere 4 isim arasında oylama yapıldı.  Ankette yılın şahsiyeti olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan seçildi.

Sonuçların açıklanması sırasında El-Cezire, 15 Temmuz darbe  girişiminin başarısız kılınmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği kararlı  duruşu anlatan program yayınlandı. Programın içeriğinde Erdoğan'ın hayatından  kesitlere yer verildi.

Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 40'ını alırken Suriyeli  Ümran bebek yüzde 34, Tunuslu uçak mühendisi Zevari yüzde 17 ve Fas Başbakanı  Benkiran ise yüzde 9 oy aldı.

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