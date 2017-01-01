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Dünya basınının gözü İstanbul'daki saldırıda

Dünya basınının gözü İstanbul'daki saldırıda.21229
  • Giriş : 01.01.2017 / 09:54:00

Dünya basını, yeni yılın ilk saatlerinde gelen saldırının ayrıntılarını okurlarına duyuruyor.

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İstanbul'da hizmet veren Reina'ya yapılan saldırıdan sonra dünya basını bu terörist eylemi yakından takip etmeye başladı.

Uluslararası haber ajansları da haberleri "son dakika" olarak abonelerine duyurmaya devam ediyor.

İngiliz televizyon kanalı BBC, İstanbul'daki terör saldırısını, "İstanbul'da gece kulübü saldırısı: 35 kişiyi öldü" başlığıya haberleştirdi.

Russian Today'in internet sitesinde terör saldırısı ifadesi kullanılarak sayılara yer verildi.

Independent, "Silahlı saldırganlar en az 35 kişiyi öldürdü" başlığını kullandı.

Business Insider, "İstanbul'daki gece kulübü saldırısında onlarca insan öldü" ifadelerini kullandı.

Amerikan televizyon kanalı Foxnews, 'Zalim ve Acımasız' İstanbul'daki yeni yıl saldırısında 35 kişi öldürüldü, 40 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

The Guardian, "İstanbul'da gece kulübü saldırısı" başlığını kullanarak 35 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

CNN International, "İstanbul'da saldırı" başlığını kullanırken Vali Vasip Şahin'in açıkladığı sayıyı verdi.

Dailymail internet sitesinde, "Katil Noel Baba" başlığını kullandı.

Associated Press olaya ilişkin, "Beyaz Saray'ın saldırıyı kınadığını" yazdı.

NY Times internet sitesinde yaptığı haberde İstanbul'da gece kulübüne yapılan saldırıda 35 kişi öldü" başlığını kullandı.

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