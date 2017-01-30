Dünya devi firma Trump'a karşı harekete geçti
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname sonrası ABD'nin mülteci kabulünde getirdiği sınırlama tepkilere yol açmaya devam ediyor. Dünya devi kahve firması Starbucks'ta bu karara karşı sessiz kalmayacaklarını duyurdu.
7 Müslüman ülkenin ABD’ye girişini 90 gün boyunca yasaklayan kararnamenin ardından, Starbucks CEO’su Howard Schultz çalışanlarına bir mektup göndererek, “Yeni yönetimin, her geçen gün etkisini daha ciddi olarak gösteren kararlarını ne destekliyoruz ne de bu kararlara sessiz kalacağız.” dedi.
Schultz, insani şartlarda yaşamak için ülkesini terk edenleri istihdam etmek için gösterdikleri çabayı arttıracaklarını söyledi ve ekledi, “Önümüzdeki 5 yıl içinde 10 bin mülteciyi istihdam edeceğiz.”
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