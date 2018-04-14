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Dünya devinde operasyon! 12 kişi kovuldu

Dünya devinde operasyon! 12 kişi kovuldu.30415
  • Giriş : 14.04.2018 / 16:43:00

Dünyanın en büyük şirketlerinden olan Apple'da köstebek operasyonu yapıldı.

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Sepet Beşik

Apple geçtiğimiz günlerde sızıntı yapmaya çalışan 29 kişiyi yakaladı ve bu kişilerden 12 tanesini tutukladığını ifade etti. Kalan çalışanlar ise nasiplerini uzun bir uyarı metninden aldılar.

Haber7'nin haberine göre konu hakkında konuşan Apple, ‘iPhone X’in ayrıntılarını ifşa eden ve iOS 12’de mevcut özelliklerin iyileştirilmesine odaklanmak üzere bilgilerin yer aldığı planlı işlevsellik belgeleri, şirket çalışanları tarafından sızdırılırken yakalandı ve kovuldu’ dedi. Ayrıca Apple çalışanlarını da basın mensuplarının, analistlerin ve blog yazarlarının sözlerine kanmamaları için uyardı.

Apple’ın yayınladığı not fazlası ile uzun olsa da can alıcı birkaç nokta bulunuyor. Uzun uyarı metninde Apple, ‘İşten kovulan bu insanların sadece işlerini kaybetmek ile kalmadığını, bunun yanında başka hiçbir yerde de iş bulamayacaklarını belirtti. Yine kovulan ve tutuklanan kişiler federal suç hükmü ile hapis cezasına çarptırılacak ve büyük para cezaları ile karşı karşıya kalacaklar’ dedi.

Son günlerde yaşanan bilgi güvenliği ve veri sızıntıları almış başını giderken, Apple’ın bu gözdağı ve tavrı oldukça caydırıcı duruyor.

Hürriyet

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