Dünya kavruluyor! Rekor sıcaklıklar geliyor
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya ve Türkiye sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Kuzey Yarımküre'yi vuran sıcak dalgası nedeniyle bölgede yaşayan insanları zor günler bekliyor.
ABD'nin doğu kıyısındaki kentlerde termometreler 41 dereceyi gördü. Rekor sıcakların bunalttığı Chicago'da, itfaiye departmanı sıcak havadan zarar gören köprüleri suladı.
Her gün milyonlarca insanın geçtiği Michigan Avenue köprüsü, nehirdeki botlar aracılığıyla ıslatıldı. New York'ta ise havuzlar doldu taştı, serinlemek isteyenler sahillere akın etti. 113 milyondan fazla Amerikalı, aşırı sıcak hava dalgasının etkisinde. Meteoroloji yetkilileri, sıcağın çocuklar, yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar için tehlikeli olacağını duyurdu. Sıcaktan bunalan İngiltere'de termometreler 35 dereceye yükseldi. Birleşik Krallık toprakları halihazırda Barbados'tan daha sıcak. İngiltere, Galler ve İskoçya'da milyonlarca insan serinlemek için parklara koştu. Parklarde güneşlenenlerden bazıları o kadar şanslı değildi. Kuru çimlerin üzerinde güneşlenmek zorunda kaldı. Adanın güneyindeki Bournemouth plajı ise hınca hınçtı. İngiltere'de birçok barajda sular çekildi, kuraklık tehdidi büyüyor. Şehir merkezlerinde fırsatını bulanlar açık alanlara çıktı.
Türkiye'de bugünden itibaren kavurucu sıcaklar başlıyor. Ülke genelinde 30 dereceyi aşan termometreler, Güneydoğu Anadolu'da 40 dereceyi görecek.
TÜRKİYE
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