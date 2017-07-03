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Dünya kulüpleri, Arda Turan'ın peşine düştü

Dünya kulüpleri, Arda Turan'ın peşine düştü.16086
  • Giriş : 03.07.2017 / 14:35:00

Dünya kulüpleri, ünlü futbolcu Arda Turan'ın peşine düştü.

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Dünya kulüpleri, İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın peşine düştü. Arda'yı transfer etmeye çalışan 6 kulüp teklif verdi.

Yeni sezon öncesi tatil yapan ve yaşadığı sıkıntılı dönemleri geride bırakmaya çalışan Arda Turan’a Çin’den çılgın bir transfer teklifi geldi. Çin’in Guangzhou Kulübü yıldız futbolcunun bonservisi için 50 milyon Euro (200 milyon lira) teklif ederken, Arda’ya da yıllık 20 milyon önerdi.

TAM 6 TAKIM...
Arda Turan’a Çin’den gelen büyük teklifin yanı sıra Arsenal, Juventus, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’dan başarılı oyuncuya önemli teklifler bulunuyor. Ancak onların bu miktarları ödemesi pek mümkün görünmüyor. Elbette son sözü yine Arda söyleyecek. Kariyerini Çin’de sürdürmeye sıcak bakmayan Arda daha önce de Barcelona ile yoluna devam edeceğini açıklamıştı. Katalan ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda, 12 Temmuz’da yeni sezon için takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek ve Ernesto Valverde yönetiminde çalışmalara başlayacak.

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