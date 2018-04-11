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Dünya kulüpleri, Şenol Güneş'in peşine düştü

Dünya kulüpleri, Şenol Güneş'in peşine düştü.17507
  • Giriş : 11.04.2018 / 16:26:00

Dünya kulüpleri, teknik adam Şenol Güneş'in peşine düştü.

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Büyüyen Beşik

Beşiktaş'ta elde ettiği başarılarla dünya kulüplerini peşinden koşturan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'e çılgın bir teklif geldi.

Daha önce Güney Kore’de de çalışan deneyimli teknik adama bu sefer Katar takımları talip oldu. Katar Yıldızlar Ligi’nde 2. sırada bulunan Al Sadd kulübü yetkilileri, Şenol Güneş’e yıllık 8 milyon Euro ücret ve sınırsız transfer yetkisi verdi. Başarılı hocayı çok isteyen Al Sadd’lı yetkililer, menajerler aracıyla tekliflerini ilettiler.

Siyah-beyazlı kulüp ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Şenol Güneş ise, Beşiktaş’ta yapmak istediği işler olduğunu dile getirerek teklifi reddetti. Siyah-beyazlı takımla başarılı bir performans çizen Güneş, sözleşmesini tamamlamak istediğini ifade etti.

Güneş’e tek teklif Al Sadd takımından değil. Katar Yıldızlar Ligi’nin 4. sırasında bulunan Al Gharafa kulübü de başarılı hoca ile ilgileniyor.

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