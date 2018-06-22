Brezilya 90 dakikanın ardından coştu
2018 Rusya Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Bugün Neymarlı Brezilya ile Orta Amerika takımı Kosta Rika karşı karşıya geldi. Brezilya, uzatmalarda attığı 2 golle Kosta Rika'yı mağlup etti.
Neymarlı, Coutinholu kadrosuyla 2018 Rusya Dünya Kupası favorilerinden gösterilen Brezilya E Grubu 2. maçında Kosta Rika ile karşı karşıya geldi. İlk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalan sambacılar, Kosta Rika karşısında da ölüp ölüp dirildi. Maçta birçok pozisyondan yararlanamayan Brezilya, 90+1'de Coutinho ve 90+6'da Neymar'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti 3 puanı hanesine yazdırdı.
FANATİK
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