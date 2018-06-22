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Brezilya 90 dakikanın ardından coştu

Brezilya 90 dakikanın ardından coştu.14658
  • Giriş : 22.06.2018 / 17:04:00
  • Güncelleme : 22.06.2018 / 17:02:55

Brezilya Milli Takımı, Orta Amerika takımı Kosta Rika ile karşı karşıya geldi.

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Sepet Beşik

2018 Rusya Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Bugün Neymarlı Brezilya ile Orta Amerika takımı Kosta Rika karşı karşıya geldi. Brezilya, uzatmalarda attığı 2 golle Kosta Rika'yı mağlup etti.

Neymarlı, Coutinholu kadrosuyla 2018 Rusya Dünya Kupası favorilerinden gösterilen Brezilya   E Grubu 2. maçında Kosta Rika ile karşı karşıya geldi. İlk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalan sambacılar, Kosta Rika karşısında da ölüp ölüp dirildi. Maçta birçok pozisyondan yararlanamayan Brezilya, 90+1'de Coutinho ve 90+6'da Neymar'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti 3 puanı hanesine yazdırdı.

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