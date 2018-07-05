Dünya Kupası'nda final maçı Cüneyt Çakır'ın
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Dünya Kupası'nda çeyrek final hakemlerinin arasında FİFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın adı geçiyor.
Rusya'da 'Fas-İran' ve 'Nijerya-Arjantin' maçlarını yöneten, 'Nijerya-Arjantin' maçındaki VAR kullanımı büyük takdir toplayan Çakır'ın adı ciddi şekilde final için geçmeye başladı!
FIFA, Dünya Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek ve turnuvanın kalanında görev almayacak hakemleri açıkladı.
Salvadorlu Aguilar, Fransız Turpin, Özbek Irmatov, Polonyalı Marciniak ve Alman Brych ülkesine döndü.
Rusya'daki temsilcimiz Cüneyt Çakır, 2 grup maçında düdük çaldı. "Fas-İran" ve "Nijerya-Arjantin" maçlarını başarıyla yönetti. Hatta "Nijerya-Arjantin" maçındaki VAR kullanımı Dünya basınında geniş yer buldu. Kendinden emin ve soğukkanlı kalarak otoritesini koruduğu şeklinde yorumlar yapılarak geçer not aldı.
1976 doğumlu, 2006’da FIFA kokartı alan Çakır, 2010 yılında UEFA Elit Listesi’ne girdi.
2012 ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2016 Olimpiyat Oyunları’nda görev aldı. Avrupa Ligi’nde 2 kere (09/10 & 13/14), Şampiyonlar Ligi’nde ise 1'i geçtiğimiz sezon olmak üzere 5 kere (11/12, 15/16 x2, 16/17 & 17/18) yarı finalde boy gösterdi.
2014 Dünya Kupası'nda "Brezilya-Meksika" ve "Cezayir-Rusya" grup maçlarını yönettikten sonra Son 16 ve çeyrek final maçlarını pas geçmiş, yarı finalde "Hollanda-Arjantin" eşleşmesinde düdük çalmıştı.
Bu kupada da Son 16 ve çeyrek final maçlarını pas geçen Cüneyt Çakır'ın bir kez daha yarı final yönetmesine kesin gözüyle bakılıyor, hatta adı ciddi ciddi final için anılmaya başladı.
1998 Dünya Kupası finalini yöneten Faslı Said Belqola da 2 grup maçı yönetmiş ve sonrasında finale atanmıştı.
HÜRRİYET
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