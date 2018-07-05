Facebook Twitter Rss

Dünya Kupası'nda final maçı Cüneyt Çakır'ın

Dünya Kupası'nda final maçı Cüneyt Çakır'ın.18029
  • Giriş : 05.07.2018 / 14:04:00

Dünya Kupası'nda final maçını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Dünya Kupası'nda çeyrek final hakemlerinin arasında FİFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın adı geçiyor.

Rusya'da 'Fas-İran' ve 'Nijerya-Arjantin' maçlarını yöneten, 'Nijerya-Arjantin' maçındaki VAR kullanımı büyük takdir toplayan Çakır'ın adı ciddi şekilde final için geçmeye başladı!

FIFA, Dünya Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek ve turnuvanın kalanında görev almayacak hakemleri açıkladı.

Salvadorlu Aguilar, Fransız Turpin, Özbek Irmatov, Polonyalı Marciniak ve Alman Brych ülkesine döndü.

Rusya'daki temsilcimiz Cüneyt Çakır, 2 grup maçında düdük çaldı. "Fas-İran" ve "Nijerya-Arjantin" maçlarını başarıyla yönetti. Hatta "Nijerya-Arjantin" maçındaki VAR kullanımı Dünya basınında geniş yer buldu. Kendinden emin ve soğukkanlı kalarak otoritesini koruduğu şeklinde yorumlar yapılarak geçer not aldı.

1976 doğumlu, 2006’da FIFA kokartı alan Çakır, 2010 yılında UEFA Elit Listesi’ne girdi.

2012 ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2016 Olimpiyat Oyunları’nda görev aldı. Avrupa Ligi’nde 2 kere (09/10 & 13/14), Şampiyonlar Ligi’nde ise 1'i geçtiğimiz sezon olmak üzere 5 kere (11/12, 15/16 x2, 16/17 & 17/18) yarı finalde boy gösterdi.

2014 Dünya Kupası'nda "Brezilya-Meksika" ve "Cezayir-Rusya" grup maçlarını yönettikten sonra Son 16 ve çeyrek final maçlarını pas geçmiş, yarı finalde "Hollanda-Arjantin" eşleşmesinde düdük çalmıştı.

Bu kupada da Son 16 ve çeyrek final maçlarını pas geçen Cüneyt Çakır'ın bir kez daha yarı final yönetmesine kesin gözüyle bakılıyor, hatta adı ciddi ciddi final için anılmaya başladı.

1998 Dünya Kupası finalini yöneten Faslı Said Belqola da 2 grup maçı yönetmiş ve sonrasında finale atanmıştı.

HÜRRİYET

Kanser hücrelerini yiyen ilaç üretildi!

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu

Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu.

Ünlü futbolcudan organ mafyası iddiasına yanıt

Ünlü futbolcudan organ mafyası iddiasına yanıt

Ünlü futbolcu Eric Abidal, organ mafyası iddiasına yanıt verdi.

 

Fenerbahçe'ye Yerry Mina'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Yerry Mina'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Kolombiyalı Yerry Mina'dan kötü haber geldi.

Guti'den Beşiktaş açıklaması: Dönüyorum

Guti'den Beşiktaş açıklaması: Dönüyorum

Beşiktaş Kulübü'nün heyecanla beklediği açıklama Guti'den geldi.

 

Şenol Güneş, Galatasaraylı oyuncuyu istedi

Şenol Güneş, Galatasaraylı oyuncuyu istedi

Şenol Güneş, eski Galatasaraylı oyuncu Sadık Çiftpınar'ı istedi.

Federasyondan 12 kulübe ihtar cezası

Federasyondan 12 kulübe ihtar cezası

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 12 kulübe ihtar cezası geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya