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Dünya Kupası'nın açılış maçında Rusya şov yaptı!

Dünya Kupası'nın açılış maçında Rusya şov yaptı!.25842
  • Giriş : 15.06.2018 / 07:55:00

Ev sahipliğini Rusya'nın yaptığı 2018 Dünya Kupası'nın açılış mücadelesinde gol yağmuru vardı.

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Dünya Kupası’nda perde Rusya-Suudi Arabistan karşılaşmasıyla açıldı… Luzhniki Stadyumu’ndaki ilk mücadelede ev sahibi Rusya Suudi Arabistan’ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. 12.dakikada Gazinskiy'nin kafa vuruşuyla 1-0 öne geçen ev sahibi ülke 42’de Cheryshev ile farkı 2’ye çıkardı.

Suudi Arabistan’ın zayıf savunmasında çok net pozisyonlar bulan Ruslar 72.dakikada Dzyuba ile durumu 3-0’a getirdi. Maçta uzatma dakikaları oynanırken sahneye çıkan Cheryshev attığı müthiş golle farkı 4’e çıkardı. Tam maç bitti derken günün tartışmasız yıldızı olan Golovin frikikten attığı golle son sözü söyledi: 5-0.

A grubunda ilk 3 puanını hanesine yazdıran Rusya bir sonraki maçını 19 Haziran’da Mısır’la saat 21.00’de oynayacak. Suudi Arabistan ise 20 Haziran’da Uruguay ile karşı karşıya gelecek.

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