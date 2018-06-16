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Dünya Kupası THY'ye yaradı

Dünya Kupası THY'ye yaradı.20113
  • Giriş : 16.06.2018 / 08:38:00

Rusya'da başlayan FIFA Dünya Kupası, THY'nin yolcu sayısında artışa neden oldu.

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Büyüyen Beşik

Rusya'da başlayan FIFA Dünya Kupası, Türk Hava Yolları (THY) ile İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yüzünü güldürdü.

Habertürk'ün haberine göre 15 Temmuz'a kadar sürecek turnuva için taraftarlar Rusya'ya akın ediyor. THY de dünyanın her yerinden binlerce futbolseveri İstanbul aktarmalı seferlerle Rusya'ya taşıyor. Kuzey ve Güney Amerika dahil birçok noktadan Rusya'ya İstanbul aktarmalı rezervasyon yapıldı. Maçların yapılacağı 11 şehirden Samara, Moskova, Saint Petersburg, Soçi, Rostov, Kazan ve Ekaterinburg'a seferlere ilgi arttı. Şirket yoğun talepler nedeniyle Rusya'ya bazı noktalara ek sefer koyarken uçak tiplerini de büyüttü. Bazı taraftarlar aktarmalı uçuş saatinin uzun olmasıyla İstanbul'u gezmeyi tercih etti.

AHL'DE TARAFTAR YOĞUNLUĞU

Transit olarak uçan futbolseverler THY dışında Atatürk Havalimanı'nda (AHL) yiyecek içecek hizmetleri veren BTA'nın da yüzünü güldürdü. İstanbul'a aktarmalı olarak gelen ve Dış Hatlar Terminali arındırılmış salonda gruplar halinde uçaklarını beklerken yiyecek içecek noktalarında oturan çok sayıda taraftar dikkat çekiyor. Dün de bir grup Arjantinli taraftar Rusya'ya gitmek için THY ile Buenos Aires'ten tarifeli uçakla İstanbul'a geldi. Arjantinliler yemek yiyip Rusya'ya uçtu.

2 MİLYONU GEÇEREK REKOR KIRACAK

Geçen yıl Rusya'ya 1 milyon 850 bin yolcu taşıyan THY'nin, turnuva sayesinde bu yıl 2 milyon yolcuyu aşması bekleniyor. Bu yılın Ocak- Mayıs dönemi, önceki yılların aynı dönemine göre Rusya seferlerinde en fazla yolcu taşınan dönem oldu. THY, Rusya'da 10 noktaya uçuyor.

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