Dünya şampiyonu Sofuoğlu'ndan kötü haber!
Dünya Supersport Şampiyonası’nda yarışan ve dünya şampiyonu olan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'den üzücü bir haber geldi. Yarış öncesi sıralama turlarında yaptığı kaza sonrası bel ve kalçasında kırık tespit edilen Sofuoğlu bu gece ambulans uçakla Türkiye’ye getirilecek.
Kenan Sofuoğlu’nun Facebook sayfasından kazayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“ÖNEMLİ DUYURU!!
Milli Sporcumuz Kenan Sofuoğlu bugün Fransa yarışı için yapılan sıralama turlarında kötü hava şartlarında yeniden büyük bir kaza geçirerek Fransa’da acil olarak hastahaneye kaldırıldı Sofuoğlu’nun bel ve kalçasında malesef ciddi üç kırık teşhisi konuldu. Sporcumuzun en hızlı şekilde tedavisini sağlayabilmek için Sağlık Bakanlığımız, Spor Bakanlığımız ve Dış İşleri Bakanlığımızın müşterek çalışmaları ile Sporcumuz bu gece ambulans uçak
ile Türkiye’ye nakli sağlanacak. Bütün sevenlerimize destekleri için teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin.. #TeamKNN54”
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