Dünya Türk kirazı yiyecek

Türk yaş meyve sebze ürünlerini ihraç pazarlarına daha hızlı ulaştırabilmek ve yüksek katma değerli ihraç etmek için hava kargo talebinde bulunan gıda ihracatçılarının çağrısına, Türk Hava Yolları'ndan olumlu yanıt geldi.Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından yürütülmekte olan Taze Kiraz ve Üzüm Ürünlerine yönelik UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) Projesi kapsamında Berlin/Almanya’da, Fruit Logistica Fuarı’nda bulunan Proje üyesi 13 firmanın temsilcileri fuarın ikinci gününde, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar başkanlığında; THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, Kargo Başkan Yardımcısı Halit Anlatan, Orta ve Güney Avrupa Kargo Bölge Müdürü Tarık Parlak ve İzmir Kargo Müdürü Nesrin Elif Yaylalı’dan oluşan heyetle bir araya geldi.İhracatta var olabilmenin müşteriye ulaşma süresini kısaltmaktan geçtiğini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, özellikle yaş meyve sebze sektörü gibi raf ömrü kısa olan ürünlerde bunun hayati olduğuna işaret etti. Seyyar, "Büyük balık olup kurtulmak için öncelikle hızlı balık olunması gerekiyor. Uluslararası pazarda var olmanın ve ihracat yönlü büyümenin en önemli koşulu, katma değerli ürün üretimi ve mevcut ürünlerin daha yüksek fiyatlarla satılabileceği yöntemlerin geliştirilmesi. Bu konuda, en doğru çözümün THY ile geliştirilebilecek işbirliği ile ulaşabileceğine inanıyoruz" diye konuştu.Gıda ihracatında dünya devi olan İsrail ve Şili'nin uygulamalarının örnek alınabileceği bilgisini paylaşan Seyyar şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıl Aralık ayında yine URGE Projesi kapsamında Şili’ye gerçekleştirdiğimiz ziyareti kapsamında, Şili'nin Türkiye’den daha az üretim yapmasına karşın Türkiye’nin 3 – 4 kat fazla gıda ihracatı olan bir ülke olmasında uçak kargonun öneminin büyük önemi olduğunu yerinde gördük."Uçak kargo ile ülkenin her köşesinde üretilen yaş meyve sebze, su ürünleri, kesme çiçek başta olmak üzere tarım ürünlerinin dünyanın her bölgesine kısa sürede ulaştırılma fırsatının Türk Gıda ihracatçılarına sunulacağını savunan Seyyar, bu sayede Türk ihraç ürünlerinin değerinin artacağını vurguladı.Türk gıda ihracatçısının dünyanın her bölgesinde tüm ürün gruplarında, potansiyel müşterileri bizzat tanıdıklarını; ancak lojistik imkansızlıklar ve lojistik maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle bu alıcılara Türk ihracatçılarının mal satamadığını ifade eden Seyyar, THY'nin hava kargo kapasitesini ve destinasyon sayısını arttırması durumunda Türk gıda sektörünün 2023 yılı için ortaya koyduğu 40 milyar dolar ihracat hedefinin yakalanabileceğini sözlerine ekledi.THY Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, kargo taşımacılığının gelişiminin yolcu taşımacılığı ile yakından ilişkili olduğunu, buna rağmen son yıllarda yolcu taşımacılığından bağımsız olarak kargo taşımacılığında önemli başarılara imza attıklarını, THY olarak bu yönde yürütülecek çalışmalarda ihracatçıların yanında olmak için tüm imkanlarını seferber edeceklerini belirtti.Taşıma kapasitesinin artırımı için yeni uçakların yakın zamanda Turkish Cargo filosuna katılacağı müjdesini veren Özen, "Taşıma kapasitesinin artırılmasındaki sürdürülebilirlik iyi planlama ile mümkün olabilecek. Bunun sağlanması için ise İhracatçı Birlikleri ile birlikte çalışılması şart. Dünya'nın her bölgesine, uygun fiyatlarla ve sürdürülebilir bir mekanizma ile servis verilmesi için sektör ile işbirliği yapmaya ve bir an önce çalışılmaya başlanmasına hazırız. İhracatçı Birliklerinden gelen bilgiler doğrultusunda ürün gurubu bazında, sezonluk sabit fiyat ve destinasyonlar oluşturulabilir. Tüm ihracatçılara bu paketler kapsamında fiyat ve hizmet garantisi sağlanabilir" şeklinde konuştu.Görüşmeler sonucunda, İlgili İhracatçı Birlikleri ve THY temsilcileri arasında Nisan ayında bir Çalıştay gerçekleştirilmesi ve paket fiyat ve destinasyon planlamalarına başlanması kararlaştırıldı.Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar başkanlığında; THY Kargo Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, Kargo Başkan Yardımcısı Halit Anlatan, Orta ve Güney Avrupa Kargo Bölge Müdürü Tarık Parlak ve İzmir Kargo Müdürü Nesrin Elif Yaylalı’dan oluşan heyetle yapılan toplantıda Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcıları Hasan Yılmaz, Ahmet Göksel, Yönetim Kurulu Üyeleri Sadık Demircan, Erdinç İnan Yılmaz ve URGE Projesi firma temsilcileri yer aldı.