Facebook Twitter Rss

Dünya yıldızı, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi

Dünya yıldızı, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi.18435
  • Giriş : 26.01.2018 / 15:42:00

Fenerbahçe, dünya yıldızı Obi Mikel transferi için atağa kalktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Fenerbahçe, transfere doymuyor. Çin ekibi Teda'da top koşturan 30 yaşındaki yıldız oyuncu Obi Mikel ile yıllık 3 milyon Euro önerdi.

F.Bahçe'de Obi Mikel transferi mutlu sonla bitmek üzere. Sarı-Lacivertliler, Çin Ligi ekiplerinden Teda'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Obi Mikel ile temasa geçti. Menajeriyle masaya oturan Fenerbahçe Yönetimi, teklifini Nijeryalı yıldıza iletti... Tecrübeli oyuncunun teklifi kabul ettiği öğrenildi.

F.Bahçe Yönetimi, 2.5 yıllık teklif götürdüğü Obi Mikel'e yıllık 3 milyon Euro'luk bir öneride bulunduğu iddia edildi. F.Bahçe ile Nijeryalı yıldız Mikel arasındaki transfer görüşmeleri devam ediyor.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Yaklaşık 1 yıldır Çin Ligi'nde mücadele eden Nijeryalı orta saha oyuncusu, oradaki hayata bir türlü alışamadı. Teda ile olan sözleşmesini fesh edecek Mikel sonrasında ise Türkiye'nin yolunu tutacak.

EMENİKE'YE FENER'İ SORDU

Nijeryalı orta saha oyuncusu Obi Mikel, Fenerbahçe ile ilgili istihbaratı Emenike ile yaptı... Tecrübeli oyuncudan Fenerbahçe ile ilgili bilgiler alan Mikel sonrasında ise Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi..

TAKVİM

Feyzioğlu: O mektubu Kandil'e gönderim

Şenol Güneş'ten flaş karar! Kadroyu değiştirdi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Cenk Tosun'a İngiliz kulübünde büyük şok!

Cenk Tosun'a İngiliz kulübünde büyük şok!

Golcü oyuncu Cenk Tosun, büyük ümitlerle gittiği İngiltere'de hayal kırıklığına uğradı.

Şenol Güneş'ten flaş karar! Kadroyu değiştirdi

Şenol Güneş'ten flaş karar! Kadroyu değiştirdi

Teknik adam Şenol Güneş, takımın kadrosunda değişikliğe gidiyor.

 

Beşiktaş formülü buldu! FİFA'ya gidiyor

Beşiktaş formülü buldu! FİFA'ya gidiyor

Beşiktaş kulübü, Cyle Larin için FİFA'ya gitmeye hazırlanıyor.

PFDK'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza

PFDK'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 3 büyüklere ceza yağdırdı.

 

Fatih Terim ilk transferini gerçekleştirdi

Fatih Terim ilk transferini gerçekleştirdi

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim ilk transferini gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta Larin krizi gün geçtikçe büyüyor

Beşiktaş'ta Larin krizi gün geçtikçe büyüyor

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Larin ile ilgili kriz gün geçtikçe büyüyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya