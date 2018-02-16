Dünya yıldızı, Galatasaray'la anlaşma imzaladı
Fatih Terim'in çalıştırdığı sarı-kırmızılı ekipte hareketlilik devam ediyor. Dünya yıldızı Marouane Fellaini, Galatasaray'la anlaşma imzaladı.
Galatasaray'ın Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marouane Fellaini ile ön protokol imzaladığı ortaya çıktı. Finansal sıkıntıları göz önünde bulunduran ve bonservisi elinde olan futbolculara yönelen sarı-kırmızılıların, İngiliz deviyle kontrat yenilemeyen Belçikalı orta saha oyuncusunun menajeriyle Antalya kampında el sıkıştığı öğrenildi. Sezon sonunda çok ciddi bir değişime gitmeyi planlayan Fatih Terim'in devre arasındaki ilk transferi de Fellaini oldu.
Önceki gün İngiliz kaynaklı haber sitelerinde yıldız futbolcunun sezon sonunda Beşiktaş'a geleceği yazılmıştı ancak işin aslının çok farklı olduğu öğrenildi.
Futbolcunun Belçika'daki menajeri istedikleri uzun süreli kontratı Galatasaray'ın verdiğini ve Fellaini'nin de tercihini sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandığını açıkladı.
Cimbom, bonservis bedeli ödemeyeceği 30 yaşındaki tecrübeli ismin işini 4+1 yıllık sözleşme teklifiyle bitirdi.
AMK
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