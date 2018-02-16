Facebook Twitter Rss

Dünya yıldızı, Galatasaray'la anlaşma imzaladı

Dünya yıldızı, Galatasaray'la anlaşma imzaladı.19338
  • Giriş : 16.02.2018 / 14:50:00

Dünya yıldızı Marouane Fellaini, Galatasaray'la anlaşma imzaladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Fatih Terim'in çalıştırdığı sarı-kırmızılı ekipte hareketlilik devam ediyor. Dünya yıldızı Marouane Fellaini, Galatasaray'la anlaşma imzaladı.   

Galatasaray'ın Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marouane Fellaini ile ön protokol imzaladığı ortaya çıktı. Finansal sıkıntıları göz önünde bulunduran ve bonservisi elinde olan futbolculara yönelen sarı-kırmızılıların, İngiliz deviyle kontrat yenilemeyen Belçikalı orta saha oyuncusunun menajeriyle Antalya kampında el sıkıştığı öğrenildi. Sezon sonunda çok ciddi bir değişime gitmeyi planlayan Fatih Terim'in devre arasındaki ilk transferi de Fellaini oldu.

Önceki gün İngiliz kaynaklı haber sitelerinde yıldız futbolcunun sezon sonunda Beşiktaş'a geleceği yazılmıştı ancak işin aslının çok farklı olduğu öğrenildi.

Futbolcunun Belçika'daki menajeri istedikleri uzun süreli kontratı Galatasaray'ın verdiğini ve Fellaini'nin de tercihini sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandığını açıkladı.

Cimbom, bonservis bedeli ödemeyeceği 30 yaşındaki tecrübeli ismin işini 4+1 yıllık sözleşme teklifiyle bitirdi.

AMK

Başbakan, Katar Emiri ile görüştü

Rusya açıkladı: Suriye rejimi Afrin'e giriyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici için flaş gelişme

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici için flaş gelişme

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Galatasaray'dan Belhanda için açıklama geldi

Galatasaray'dan Belhanda için açıklama geldi

Galatasaraylı Ayhan Akman, Belhanda ile ilgili açıklama yaptı.

 

Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan kötü haber

Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan kötü haber

Fenerabahçe'ye Hollandalı yıldız oyuncu Janssen'den kötü haber geldi.

PFDK kararları açıkladı! İşte kesilen cezalar

PFDK kararları açıkladı! İşte kesilen cezalar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kesilen cezalarla ilgili açıklama yaptı.

 

Şok! Galatasaray'a UEFA'dan ceza geliyor

Şok! Galatasaray'a UEFA'dan ceza geliyor

Galatasaray Kulübü'ne UEFA'dan ceza gelmesi çıkması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Anderson Talisca krizi yaşanıyor

Beşiktaş'ta Anderson Talisca krizi yaşanıyor

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Anderson Talisca ile ilgili kriz yaşanıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya