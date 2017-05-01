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Dünyaca ünlü dağcı Everest'te can verdi

Dünyaca ünlü dağcı Everest'te can verdi.12571
  • Giriş : 01.05.2017 / 10:43:00

Dünyaca ünlü dağccı Ueli Steck Everest'ta rekor denemesinde yaşamını yitirdi.

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'İsviçre Makinesi' olarak bilinen ve dünyanın en iyi dağcıları arasında gösterilen Ueli Steck, dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e tırmanışı sırasında hayatını kaybetti. Ünlü dağcı Everest'te yeni bir rekora hazırlanıyordu.

Birçok ödül sahibi olan 40 yaşındaki ünlü dağcı insan sınırlarını zorlayan şartlarda hızlı tırmanma yeteneği nedeniyle 'İsviçre Makinesi' lakabı almıştı.

'KAYMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Steck'in bedeni Everest ile aynı dağ sırtını paylaşan Nuptse Dağı'nın alt kısımlarında diğer dağcılar tarafından bulundu.

Nepal Dağcılık Birliği Başkanı Şerpa Ang Tsering "Nuptse duvarında bir kaza geçirdi ve öldü. Kaymış gibi gözüküyor" dedi.

Hayatını kaybeden Steck ve bir başka dağcı David Goettler geçen sene  Tibet'te 16 yıl önce çığ altında kalarak ölen iki ABD'li dağcının bedenlerini bulmuştu.

'EVEREST VE LHOTSE'YE 48 SAAT İÇİNDE OKSİJEN TÜPÜ KULLANMADAN TIRMANMAYI HEDEFLİYORDU'

Steck, Nisan ayı başından beri Nepal'deydi ve Everest'e Batı sırtından bir rotayı kullanarak tırmanmak üzere hazırlık yapıyordu.

Hem Everest Dağı'na (8848 metre) hem de komşusu ve dünyanın en yüksek 4. dağı olan Lhotse Dağı'na (8561 metre) tek bir geçiş yolu üzerinden ve oksijen tüpü kullanmadan 48 saat içinde tırmanmayı hedefliyordu.

Steck bu tırmanışa hazırlık turu sırasında yamaçtan kayarak öldü.

Dağcının cansız bedeni helikopterle Nepal'in Katmandu kentine götürüldü

Everest'in Batı Sırtı, başarılı tırmanışlardan daha fazla yaşanan dağcı ölümleriyle biliniyor.
Steck'in tırmanış partnerinin soğuk ısırması nedeniyle deneme turu sırasında dağcının yanında olmadığı belirtildi.

Steck geçen çarşamba günü Facebook hesabınadan yaptığı paylaşımda 'Ana kamptan 7 bin metre yüksekliğe gidiş ve dönüş yaptığım hızlı bir gün' diye yazmıştı.

Steck yüksek rakımlı bölgelere alışmak için 'ikilime alıştırma' pratiğinin en etkili yol olduğunu düşünüyordu.

ŞERPALARLA KAVGA EDİNCE UZUN SÜRE EVEREST'E DÖNMEMİŞTİ

Ünlü dağcı 2012'de oksijen tüpü kullanmadan Everest'in zirvesine, 2015'te de Alplerde 4 bin metreden yüksek 82 adet zirveye 62 gün içinde çıkmıştı.
Steck ve iki Batılı dağcıyla kendilerine kılavuzluk eden Şerpalar arasında 2013 yılında bir kavga yaşanmış, şerpalar Batılı grubun kendi gruplarını tırmanış sırasında tehlikeye soktuğunu, hakaret ve tehdit edildiklerini ileri sürmüştü.

Ancak Nisan başında Steck yeniden Everest'e dönmeye karar verdiğini internet sitesinde yazmıştı.

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