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Dünyaca ünlü futbolcu resmen Başakşehir'de!

Dünyaca ünlü futbolcu resmen Başakşehir'de!.12181
  • Giriş : 06.07.2017 / 20:47:00

Geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitiren ve yeni sezona da iddialı başlamak isteyen Medipol Başakşehir, dünyaca ünlü futbolcuyu kadrsouna kattı.

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Medipol Başakşehir, başarılı geçirdiği bir yılın ardından yeniden lige iddialı başlayabilmek için kadrosunu dünyaca ünlü isimlerle güçlendiriyor.

Süper Lig'e flaş transferlerle girecek olan Medipol Başakşehir, Manchester City'den ayrılan sol bek Gael Clichy ile anlaştıklarını duyurdu.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medyada yayınlanan videosunda yeni camiasına "merhaba" dedi.

Clichy'nin transferinin rakamları ve sözleşmenin  detayları konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

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