Dünyaca ünlü futbolcu resmen Başakşehir'de!
Medipol Başakşehir, başarılı geçirdiği bir yılın ardından yeniden lige iddialı başlayabilmek için kadrosunu dünyaca ünlü isimlerle güçlendiriyor.
Süper Lig'e flaş transferlerle girecek olan Medipol Başakşehir, Manchester City'den ayrılan sol bek Gael Clichy ile anlaştıklarını duyurdu.
Tecrübeli futbolcu, sosyal medyada yayınlanan videosunda yeni camiasına "merhaba" dedi.
Clichy'nin transferinin rakamları ve sözleşmenin detayları konusunda bir bilgi paylaşılmadı.
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