Dünyaca ünlü modelin göbeği şaşırttı!
Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen ünlü model Kate Moss, Bodrum'da yaptığı tatilde aldığı kilolarla dikkat çekti.
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