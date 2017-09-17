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Dünyaca ünlü Narcos dizisinde şoke eden ölüm!

Dünyaca ünlü Narcos dizisinde şoke eden ölüm!.23315
  • Giriş : 17.09.2017 / 10:08:00

Ünlü dizi Narcos'un 4. sezonu için çekim için uygun yer araştırması yapan Carlos Muoz öldürüldü.

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Sepet Beşik

Dünya genelinde kendine izleyici bulan Narcos dizisi, bir çalışanın ömür haberiyle sarsıldı.

Suç-drama türündeki Narcos dizisinin 4. sezonu için çekim lokasyonu araştıran prodüksiyon çalışanı Carlos Muoz Portal vurularak öldürüldü.

Meksika'nın en tehlikeli bölgesi Temascalapa kasabasında çekim lokasyonu için çalışan 37 yaşındaki Portal, kurşunlanmış halde arabasında ölü olarak bulundu.

ŞAHİT YOK

Meksikalı yetkililer olayda şahit olmadığı için soruşturmada güçlük çekildiğini bildirdi. Neftlix ise Portal'ın ölümüne ilişkin ise hala net bir bilginin olmadığını açıkladı. Portal'ın bir arkadaşı ise Portal'ın çekim için bölgede bulunduğunu söyledi.

Öte yandan, Portal 10 yıllık kariyeri boyunca James Bond Spectre, Hızlı ve Öfkeli ve Apocalypto gibi yüksek profilli filmlerde çalışmıştı.

NARCOS'UN KONUSU

Önceki üç sezonda Kolombiya'lı uyuşturucu kartelleriyle mücadeleyi anlatan dizinin üçüncü sezon finalinde Ajan Pena'ya (Pedra Pascal) CIA direktörü tarafından yeni görevinin Meksika'lı uyuşturucu kartellerini bitirmek olduğu söyleniyor. Bu diyalogdan sonra aynı ekibin dördüncü sezonu Meksika'da çekeceği anlaşılıyordu.

Sputnik Türkiye

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