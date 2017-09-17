Dünyaca ünlü Narcos dizisinde şoke eden ölüm!
Dünya genelinde kendine izleyici bulan Narcos dizisi, bir çalışanın ömür haberiyle sarsıldı.
Suç-drama türündeki Narcos dizisinin 4. sezonu için çekim lokasyonu araştıran prodüksiyon çalışanı Carlos Muoz Portal vurularak öldürüldü.
Meksika'nın en tehlikeli bölgesi Temascalapa kasabasında çekim lokasyonu için çalışan 37 yaşındaki Portal, kurşunlanmış halde arabasında ölü olarak bulundu.
ŞAHİT YOK
Meksikalı yetkililer olayda şahit olmadığı için soruşturmada güçlük çekildiğini bildirdi. Neftlix ise Portal'ın ölümüne ilişkin ise hala net bir bilginin olmadığını açıkladı. Portal'ın bir arkadaşı ise Portal'ın çekim için bölgede bulunduğunu söyledi.
Öte yandan, Portal 10 yıllık kariyeri boyunca James Bond Spectre, Hızlı ve Öfkeli ve Apocalypto gibi yüksek profilli filmlerde çalışmıştı.
NARCOS'UN KONUSU
Önceki üç sezonda Kolombiya'lı uyuşturucu kartelleriyle mücadeleyi anlatan dizinin üçüncü sezon finalinde Ajan Pena'ya (Pedra Pascal) CIA direktörü tarafından yeni görevinin Meksika'lı uyuşturucu kartellerini bitirmek olduğu söyleniyor. Bu diyalogdan sonra aynı ekibin dördüncü sezonu Meksika'da çekeceği anlaşılıyordu.
Sputnik Türkiye
DİĞER HABERLER
İrem Derici'den hayranlarını üzecek haber
Ünlü şarkıcı İrem Derici, son zamanlarda zor günler geçiriyor.
Şeyma Subaşı eridi! Halini görenler şaşırdı
Acun Ilıcalı'nın müstakbel eşi Şeyma Subaşı, düğüne ramak kala eridi bitti.
Adriana Lima ile Metin Hara'dan yeni resim
Adriana Lima-Metin Hara aşkı tüm dedikodulara rağmen tam gaz devam ediyor.
Nihat Doğan'dan Acun'u kızdıracak açıklama
Nihat Doğan'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak bir açıklama geldi.
Eşinden çarpıcı açıklama: Ahlaksız ve reziller!
Murat Başoğlu ile yeğeni arasındaki ilişki ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.
Aslışah: Burcu Esmersoy beni kıskanıyor
Aslışah Alkoçlar, Burcu Esmersoy ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu.