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Dünyaca ünlü oyuncu, futbolu bıraktı!

Dünyaca ünlü oyuncu, futbolu bıraktı!.14343
  • Giriş : 17.01.2018 / 14:50:00

Dünyaca ünlü oyuncu Ronaldinho, futbolu bıraktığını açıkladı.

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İspanyol devi Barcelona'da forma giyen ve oynadığı oyunla izleyenleri kendisine hayran bırakan Ronaldinho futbolu bıraktı.

Ronaldinho'nun abisi Roberto Asis, Ronaldinho'nun emekli olacağını açıklarken, vedası için büyük bir proje planladıklarını, O Globo'ya açıkladı:

"Futbolu bıraktı. Artık bitti. Ona güzel bir veda yapalım. Dünya Kupası'nın ardından, belki Ağustos'ta, olması gerektiği gibi görkemli."

"Brezilya, Avrupa ve Asya'da organizasyonlar yapacağız. Brezilya Milli Takımı ile de çalışacağız."

"Nike bu projede bizimle birlikte olacak, ancak detaylar henüz belli değil. Şimdilik bir çalışma programı ayarılıyoruz. 10 yıldır Barcelona'nın elçisi. 3 organizasyon belirlendi. Bunlardan ilki 1 Mart'ta Meksika'da olacak." (

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