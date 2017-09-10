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Dünyaca ünlü şarkıcı ile Cizreli Mehmet sahnede

Dünyaca ünlü şarkıcı ile Cizreli Mehmet sahnede.17464
  • Giriş : 10.09.2017 / 10:51:00
  • Güncelleme : 10.09.2017 / 10:51:10

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Anne Marie ile Cizreli Mehmet birlikte şarkı söyledi.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Anne Marie, ‘Rockabye’ videosu ile sosyal medyada büyük beğeni toplayan Cizreli Mehmet Ali Şulan’ı da konserine davet etti.

Marie, Şulan’a sosyal medyadan ulaşarak; “Yarın İstanbul’da mısın benimle birlikte Rockabye söyler misin” dedi. Şulan ise Cizre’den İstanbul’a uçak biletinin çok az olması nedeniyle ilk başta teklifi reddetmek zorunda kaldı. Ancak sonradan bilet bulabilen Şulan, İstanbul’da Marie ile birlikte sahne aldı.

Şulan “Zor da olsa uçak bileti buldum. Marie ile birlikte sahne almak çok güzel. Şu an çok mutluyum” diye konuştu.

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