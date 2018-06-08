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Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora Türkiye'ye geliyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora Türkiye'ye geliyor.13122
  • Giriş : 08.06.2018 / 08:49:00

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora, Türkiye'de dev bir konser verecek.

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Sepet Beşik

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve oyuncu Rita Ora, 23 Haziran’da Türkiye’de konser vermek için geri sayıyor. Ora, BVelek'teki Regnum Carya’nın düzenlediği Live in Concert kapsamında sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Ses rengi ile müzikseverlerin beğenisini kazanan Ora, son olarak tüm dünyada satış rekorları kıran ‘Grinin Elli Tonu’ kitabının sinema uyarlamasında oyunculuğuyla da göz doldurmuştu.

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