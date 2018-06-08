Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora Türkiye'ye geliyor
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve oyuncu Rita Ora, 23 Haziran’da Türkiye’de konser vermek için geri sayıyor. Ora, BVelek'teki Regnum Carya’nın düzenlediği Live in Concert kapsamında sahneye çıkmaya hazırlanıyor.
Ses rengi ile müzikseverlerin beğenisini kazanan Ora, son olarak tüm dünyada satış rekorları kıran ‘Grinin Elli Tonu’ kitabının sinema uyarlamasında oyunculuğuyla da göz doldurmuştu.
DİĞER HABERLER
Cem Yılmaz: Çok güzel olacağını düşünüyorum
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni film projesi hakkında bilgi verdi.
Ensest skandalı sonrası mutluluk pozları
Murat Başoğlu, ensest skandalı sonrası eşiyle mutluluk pozları verdi.
Haluk Levent gözaltına alındı!
Şarkıcı Haluk Levent, Ankara'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Alişan'dan o görüntülerle ilgili ilk açıklama
Alişan'dan sosyal medyadaki görüntülerle ilgili ilk açıklama geldi.
Berk Oktay: O karede dayak yok, estetik var
Ünlü oyuncu Berk Oktay ile Merve Şarapoğlu uzun ayrılık sürecinde son kararını verdi.