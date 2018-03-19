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Dünyaca ünlü sirkte korkunç ölüm!

Dünyaca ünlü sirkte korkunç ölüm!.19004
  • Giriş : 19.03.2018 / 11:52:00

Dünyaca ünlü Cirque du Soleil'in gösterisinde korkunç bir olay yaşandı.

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Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri'nin Tampa şehrinde gösteri yapan dünyaca ünlü Cirque du Soleil'in VOLTA performanı sırasında dansçı Yann Arnaud sahneye düştü. Ağır yaralanan dansçı hayatını kaybetti.

NTV

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