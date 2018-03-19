Dünyaca ünlü sirkte korkunç ölüm!
Amerika Birleşik Devletleri'nin Tampa şehrinde gösteri yapan dünyaca ünlü Cirque du Soleil'in VOLTA performanı sırasında dansçı Yann Arnaud sahneye düştü. Ağır yaralanan dansçı hayatını kaybetti.
NTV
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