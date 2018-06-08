Dünyaca ünlü televizyon sunucusu intihar etti!
Ünlü şef ve Emmy ödüllü televizyon sunucusu Anthony Bourdain, 61 yaşında intihar ederek yaşamına son verdi.
Bourdain'in CNN'de yayınlanan Parts Unknown isimli programının bir bölümü için Paris'te bulunduğu, yakın arkadaşı Eric Ripert'ın sabah saatlerinde otel odasında Bourdain'in cansız bedenini bulduğu belirtildi.
Bourdain yazdığı kitaplar ve yaptığı programlarla kitlelere ulaşmayı başarmıştı. Bourdain, sunduğu program için İstanbul'da da iki bölüm çekmişti.
ANTHONY BOURDAİN KİMDİR?
Anthony Michael Bourdain (d. 25 Haziran 1956, New York City), ABD'li yazar ve New York'taki Brasserie Les Halles 'ın baş şefi.
Yemeğe olan düşkünlüğü genç yaşta ailesi ile Fransa'ya yaptığı bir gezi ile başladı. Bir istiridye teknesinde ilk defa istiridyeyi tattı ve o günden beri iyi veya kötü değişik tadlar bulmak üzere dünyayı dolaşmaktadır. 2005'te Travel Channel adlı TV kanalında "No Reservations" adlı bir TV serisi üretmiştir.
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