Dünyada 7 kişiden 1'i aç
Dünyada aç insan sayısı artmaya devam ediyor. Temel ihtiyaç olan gıdaya ulaşım yedi kişiden birisi için neredeyse imkansız bir hal aldı.
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Dünya Gıda Programı (WFP) ve diğer BM organları tarafından dünya gıda güvenliği konusundaki yıllık BM raporunun yeni sayısı yayınlandı. Raporda, on yıldan uzun bir süredir yaşanan düşüşten sonra küresel açlığın yeniden yükselişe geçtiği belirtildi. Açlığın, 2016 yılında bir önceki yıla göre 38 milyon artışla 815 milyon insanı veya küresel nüfusun yüzde 11’ini etkilediği bildirilen raporda, bu artışın en büyük nedeni olarak şiddetli çatışmalar ve iklim değişikliği gösterildi. Raporda, küresel büyümenin yavaşlaması da insanların gıdaya ulaşabilmesinin önünde engel olarak belirtildi. 5 yaş altında 155 milyon çocuğun büyümesinin de yetersiz beslenme yüzünden gerilediği kaydedilirken, yetersiz beslenmenin çocukların uzun süreli sağlık sorunları çekmesine ve eğitimsel kazanımlardan yoksun kalmalarına neden olabileceği ifade edildi.
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