Dünyada güvenlik harcamaları yüzde 10 arttı

Toplumsal terör olaylarının her geçen gün şiddetini artırdığı Türkiye’de ise son 6 yılda savunma endüstrisine 25,5 milyar lira harcama yapıldı.Türkiye’nin savunma amaçlı harcamaları, alınan iç güvenlik önlemleriyle birlikte milli gelirin yüzde 5’ini oluşturuyor. Güvenlik çözümlerine yönelik harcamalarda gözetim ürünleri ilk sırada yer alırken pazarın yüzde 54’lük kısmını oluşturuyor. Gözetim ürünlerini, yüzde 23,5’lik pay ile alarm sistemleri, yüzde 22,5 pay ile kontrol ürünleri (anti terör sistemleri) takip ediyor.Güvenlik sektörüne yapılan büyük yatırımlar bu alanda var olan teknolojilerin geliştirilmesini ve kullanılan sistemlerin güvenlik düzeylerinin hızla yükselmesini de sağlıyor. Küresel trend olarak akıllı cihaz kullanımlarındaki artış ve nesnelerin interneti (Internet of things / IoT) kavramının geniş kitlelerin hayatına girmesi ile güvenlik alanındaki akıllı ve entegre çözümler yaygınlaşıyor. Kitleselleşen ve ulaşılabilirliği artan yüksek teknolojili savunma ve güvenlik ürünleri, kurumlar, şirketler ve bireysel kullanıcılar için önemli avantajlar yaratıyor.Geride bıraktığımız yılda ülke genelinde yaşanan terör saldırılarının da etkisiyle kamu kuruluşları, belediyeler, havalimanları, askeri tesisler, emniyetler ve inşaat şirketleri başta olmak üzere pek çok sektör ve kurum rotasını güvenliğe çevirdi. 2016 yılında Road Blocker, Yüksek Güvenlikli Mantar Bariyer, Güvenlik Duvarları, Entegre Araç Altı Görüntüleme Sistemi gibi güvenlik ve anti-terör sistemlerine her zamankinden daha fazla yatırım yapıldı.Arma Kontrol CEO’su Koray Kartal; “Arma Kontrol olarak 11 yıldır güvenlik sektöründe hizmet veriyoruz, uzmanlığımız entegre anti-terör sistemleri. 2016’nın önceki yıllardan en önemli farkının, kamunun ve bireylerin güvenliğe olan ilgisindeki çok ciddi artış olduğunu söyleyebilirim. Road Blocker ve Mantar Bariyer satışları 2016’nın son üç ayında 2015 yılının toplam satışlarını geride bıraktı. Bu rakamlar bize toplumsal manada güvenlik alanında giderek daha bilinçli bir hale geldiğimizi gösteriyor. Dünya genelinde güvenlik yatırımlarının 2020 yılına kadar 50 milyar dolara yaklaşacağı düşünülüyor. Türkiye için de uzun vadede bu artışın devam edeceğini öngörüyoruz” diye ekledi.