Dünyada işsiz sayısı 200 milyonu geçti
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yayınladığı '2017 Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm' raporundaki değeler dikkat çekti. ILO, dünyada işsiz sayısının 3,4 milyon artarak 201 milyona ulaştığını belirtti.
Buna göre, 2003-2016'da KOBİ'lerde tam zamanlı çalışan sayısı neredeyse ikiye katlandı ve KOBİ'lerin toplam istihdamdaki payı yüzde 31'den yüzde 35'e yükseldi. Gelişmekte olan ekonomilerde KOBİ'ler toplam istihdamın yüzde 52'sini oluştururken, gelişmiş ekonomilerde bu oran yüzde 41 ve yükselen ekonomilerde ise yüzde 34 olarak gerçekleşti.
ILO, küresel işsizlik oranının 2017'de yüzde 5,8 olarak gerçekleştiğine işaret ederek bu oranın kısa vadede düşmeyeceği uyarısında bulundu.Küresel seviyede işsiz sayısının 201 milyonu geçtiği bilgisi paylaşılan raporda, bu alanda 2016'ya göre 3,4 milyon artış kaydedildiği ifade edildi.
Raporda, 2016'da özel sektörün dünya çapında 2,8 milyar kişiyi istihdam ettiği ve toplam istihdamın yüzde 87'sini temsil ettiği aktarıldı.Raporda ayrıca, son yıllardaki tüm ilerlemelere rağmen gelişmekte olan ülkeler ile yükselen ülkelerde yaklaşık 780 milyon işçinin halen "aşırı" veya "orta derecede" yoksulluk koşullarında yaşadığı kaydedildi.
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