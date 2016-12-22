Dünyadaki son gelişmeleri konuşacaklar
İLESAM (Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Çınaraltı Sohbetleri’nin Seksen beşincisi 24 Kasım 2016,Cumartesi günü gerçekleşecek. Sohbette Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanı ve Başdanışmanı Dr. Gürsel Dönmez, “Dünyadaki Son Gelişmeler ve Türkiye” konusunu anlatacak…
Dr. Gürsel Dönmez,1964 yılında Bulgaristan-Kırcaali’de doğdu.Beş yaşındayken ailecek Bursa’ya yerleştiler. ilk ve orta öğrenimini Sakarya-Arifiye Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. Devamında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nü okudu. 1987 yılında Avusturya`ya gitti. Viyana’da yüksek lisans ve doktora yaptı. 1993-98 yılları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde Genel Sosyoloji ve Metodoloji Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.1989-94 yılları arasında “Gece Yazıları-Abdullah Gürsel” imzasıyla dış politika yazıları yazdı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yayınlanan dergilere şiir, deneme ve hikâyeleri ile katkıda bulundu. 1993 yılında “Mahşerin Çocukları” isimli şiir kitabını yayınladı. 1995-98 yılları arasında Yeni Şafak Gazetesi’nde dış politika yazıları ve denemeler yazdı. 2001 yılında Avrupa Günlüğü dergisinin editörlüğünü yapmaya başladı. 2009-2015 arasında Başbakanlık Yurtdışı Türkler Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Halen Başbakan Başdanışmanlığı ile Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığı görevini yürütmekte olup;Viyana Yazıları, Kor Ateşte Demlenmiş 1001 Öykü, Saf Siyah(şiirler) ve Kozmik Mesele: Devlet Metodolojisine Giriş isimli eserleri de yayınlanmıştır.
Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanı ve Başdanışmanı Dr. Gürsel DÖNMEZ’in “Dünyadaki Son Gelişmeler ve Türkiye” konusunu anlatacağı 85.Çınaraltı Sohbetinin 24 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 15.00’de,Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat ve Müze Kütüphanesi, Alemdar Mah. Gülhane Parkı içi, Alay Köşkü, Fatih/ İstanbul adresinde başlayacağı ve programa katılımın serbest olduğu bildirildi.
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