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Dünyanın beklediği karar açıklandı!

Dünyanın beklediği karar açıklandı!.18408
  • Giriş : 13.06.2018 / 22:31:00
  • Güncelleme : 13.06.2018 / 22:31:28

Tüm dünyada merakla beklenen FED'in faiz kararı açıklandı.

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Fed faizleri 25 baz puan arttırdığını duyurdu. Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) iki günlük haziran toplantısı sona erdi. FOMC üyeleri, oy birliğiyle 25 baz puan faiz artışına gidildiğini açıkladı. Fed, bu kararıyla faizleri yüzde 1,75 - 2,00 aralığına çekmiş oldu.

Fed mayıs ayında faizi değiştirmemişti. Fed'in 2018 yılı sonuna kadar 2 kez daha faiz arttırması bekleniyor. 2019 yılında 3 faiz artışı, 2020 yılında ise 1 faiz artışı öngörülüyor.

Toplantı notlarında "iş gücü piyasası güçlenmeye devam ediyor, işsizlik azaldı, ekonomik faaliyet güçlü bir şekilde artıyor." denildi. Yılın son çeyreğindeki işsizlik bekletisi yüzde 3.8'den 3.6'ya aşağı yönlü olarak revize edildi.

FED para politikasındaki duruşun genişlemeci kalmaya devam edeceğini belirterek ek faiz artışlarının yüzde 2 enflasyon hedefi ve büyümeyle bağlantılı olacağını açıkladı. Fed toplantısından enflasyon tahmininde yukarı yönlü bir revize de geldi. Harcamaların arttığına ancak yatırımların da güçlü arttığına dikkat çekildi.

ABD 10 yıllık tahvillerindeki faiz ise yüzde 2.94'ten 2.98'e çıktı. Fed'i̇n medyan poli̇ti̇ka fai̇zi̇ beklenti̇si̇ 2018 sonu i̇çi̇n yüzde 2.4, 2019 sonu i̇çi̇n yüzde 3.1 oldu

DOLAR KURUNUN FED KARARINA İLK TEPKİSİ

Fed'in faiz kararı sonrası dolar / TL 4.63'lü seviyelerden 4.66'ya yükseldi ancak çok agresif bir hareket gözlemlenmedi. Dolar / TL saat 21:47'de 4.6653 TL, euro ise 5.4917'den işlem görüyor.

Saat 22:10'da dolar, 4.6451 TL'ye gerilerken euro / TL de 5.4840'a düştü.

Dolar / TL  bugün öğlen saatleri içerisinde 4.70'li seviyeleri görmüş, euro ise 5.52'ye çıkmıştı.

Genel olarak TL cinsi varlıklara yönelik algının oldukça negatif olduğuna dikkat çeken analistler, bayram tatili öncesinde likiditenin oldukça azaldığını, risk almak istemeyen yatırımcının çıkışlarının yanı sıra lokal döviz talebinin görüldüğünü belirtiyor.

Piyasalarda seçim sonrası ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler ve ekonominin aşırı ısındığı endişeleri TL'nin benzer para birimlerinden negatif ayrışmasına ve dolar karşısında değer kaybetmesine neden oluyor.

Hükümetten bir açıklama daha!

Çavuşoğlu'ndan Münbiç açıklaması

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