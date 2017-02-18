Dünyanın en büyüğü!

Giriş : 18.02.2017 / 21:15:00

18.02.2017 / 21:15:00 Güncelleme : 18.02.2017 / 21:58:09

7,77 metre yüksekliğinde, 4,5 ton ağırlığında olan dünyanın en büyük ana kubbe alemi törenle yerine yerleştirildi.