Dünyanın en kilolu kadını ameliyat için hazır
500 kiloluk ağırlıyla dünyanın en kilolu kadını olduğu sanılan Mısırlı İman Ahmed Abdulati, kilolarından kurtulmak ve daha sağlıklı bir yaşama kavuşmak için ameliyat olacak. Ameliyat için Hindistan'a gelen kadın, 25 yıl aradan sonra ilk kez evden çıkabildi.
36 yaşındaki Abdülati'nin, bir dizi ameliyatın ardından başlayacak tedavisiyle üç yıl içinde 100 kilonun altına düşürülmesi hedefleniyor.
Havaalanının kargo bölümünden kamyonla Saifee Hastanesi'ne getirilen Mısırlı kadın, birinci kattaki odasına vinçle çıkarıldı. Doğumunda fil hastalığı teşhisi konan Abdulati'nin sağ kolu ve sağ bacağı tutmuyor.
Abdülati'ye hastaneye kadar nezaret eden Mısır'ın Mumbai Başkonsolosu Ahmed Halil, "İman, çok mutlu. Yıllardır sıkıntı çekiyor ve inşallah iyi olacak" dedi.
Hindistan'ın Kahire konsolosluğu, Abdulati'nin vize başvurusunu reddetmişti. Ancak ameliyatı gerçekleştirecek cerrah Muffazal Lakdawala'nın Twitter'da Dışişleri Bakanlığı'na yaptığı çağrıdan sonra Abdülati'ye vize verildi. Hastane, altı ay burada kalması planlanan Abdülati'nin tedavisini ücretsiz gerçekleştirecek.
BBCTÜRKÇE
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