Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında öldü!
Dünyanın en yaşlı insanı Japon Nabi Tajima, 117 yaşında hayata gözlerini yumdu. Dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen Tajima 4 Ağustos 1900 doğumluydu.
Merkezi ABD'de bulunan Gerontoloji Araştırma Grubu, Tajima'nın ölümü üzerine 116 yaşındaki Japon kadın Çiyo Yoşida'nın dünyanın en yaşlı insanı olduğunu açıkladı.
NTV
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