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Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında öldü!

Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında öldü!.14048
  • Giriş : 22.04.2018 / 13:00:00

Dünyanın en yaşlı insanı Japon Nabi Tajima, 117 yaşında öldü.

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Dünyanın en yaşlı insanı Japon Nabi Tajima, 117 yaşında hayata gözlerini yumdu. Dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen Tajima 4 Ağustos 1900 doğumluydu.

Merkezi ABD'de bulunan Gerontoloji Araştırma Grubu, Tajima'nın ölümü üzerine 116 yaşındaki Japon kadın Çiyo Yoşida'nın dünyanın en yaşlı insanı olduğunu açıkladı.

NTV

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