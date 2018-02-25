Facebook Twitter Rss

Dünyanın gözü Cengiz Ünder'in üzerinde!

Dünyanın gözü Cengiz Ünder'in üzerinde!.13610
  • Giriş : 25.02.2018 / 14:10:00

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı katlandı

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Roma'da son haftalarda gösterdiği performansla dünya Futbol kamuoyunun büyük beğenisini kazanan Cengiz Ünder ile ilgili dikkat çekici bir gerçek ortaya çıktı.

Başkent ekibiyle çıktığı son 5 maçta 4 gol birden atan milli futbolcunun sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısında da patlama yaşandığı öğrenildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre ilk golünü attığı Verona maçına gelinceye kadar Instagram'da tam 158 bin 325 takipçisi bulunan Cengiz, şu anda ise yaklaşık 282 bin takipçiye sahip.

Devre arasında Medipol Başakşehir'den transfer edilen yıldız oyuncu, böylece takipçi sayısını kısa bir süre içinde neredeyse ikiye katlamış oldu.

Fanatik

Bakan Soylu'dan veda gibi konuşma

'2021 terörist etkisiz hale getirildi'

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Enes Ünal attı, Villareal 3 puana uzandı!

Enes Ünal attı, Villareal 3 puana uzandı!

Milli futbolcu Enes Ünal, La Liga'nın 25. haftasında Villareal'in Getafe'yi 1-0 yendiği mücadelede t

Lionel Messi, La Liga'da bir rekoru daha kırdı!

Lionel Messi, La Liga'da bir rekoru daha kırdı!

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, La Liga tarihinde 148 asiste ulaştı ve rekorun yeni sahibi oldu.

 

Trabzonspor 2018'de ilk kez kazandı: 1-2

Trabzonspor 2018'de ilk kez kazandı: 1-2

Spor Toto Süper Lig'in 26.haftasında Trabzonspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Fenerli Souza: Beşiktaş bizi yenemiyor

Fenerli Souza: Beşiktaş bizi yenemiyor

Fenerbahçeli oyuncu Josef De Souza, Beşiktaş derbisi ile ilgili iddialı konuştu.

 

Erman Toroğlu'ndan Gomis için olay iddia

Erman Toroğlu'ndan Gomis için olay iddia

Futbol eleştirmeni Erman Toroğlu, Gomis ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a şok gönderme

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a şok gönderme

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi heyecan doruk noktasına çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya