FED açıkladı: Değişiklik yok
Dünya, FED tarafından yapılacak açıklamayı bekliyordu. Açıklama yapıldı.
Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı ardından ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen Mayıs ayı faiz kararını açıkladı. Fed faizlerde bir değişiklik yapmadı. ABD Merkez Bankası(Fed) minimum faiz oranını yüzde 0,75 olarak bıraktı. ABD Merkez Bankası(Fed) maksimum faiz oranını yüzde 1,00 olarak bıraktı.
İŞTE KARARA DOLARIN İLK TEPKİSİ
Dün 2017'nin en düşük seviyesi olan 3,5195 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,77 değer kaybıyla 3,5271'den tamamladı. Yurt içinde açıklanan nisan ayı enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda yıllık 11,87'ye yükselmesinin ardından sakin bir seyir izleyen dolar/TL bugün en düşük 3.5210 ve en yüksek 3.5401 TL’yi gördü. Euro kuru ise gün içinde en düşük 3.8470 ve en yüksek 3.8651 seviyesini gördü.
Dolar Fed açıklaması öncesinde 3.5353 seviyesinde euro ise 3.8563 seviyesinde seyrediyordu. Fed sonrası dolar/TL kuru 3.5350, euro/TL kuru ise 3.8572'yle hareketlenme yaşamadı.
EKONOMİSTLER DE DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORDU
Tahminler Fed'in para politikası toplantısında politika faizini sabit tutma kararı alarak ekonominin gidişatını izlemeye devam edeceği yönünde. Merkez bankası, karar metninde faizleri Haziran'da artırabileceğinin sinyalini verebilir.
Merkez bankasının para politikasını belirleyen yetkililerinden pek çoğu Fed'in bu yıl iki defa daha faiz artırmayı öngördüğünü ve planlarının önceki yıllarda olduğu kadar değişikliğe açık olmadığını ifade ettiler.
Reuters anketine katılan ekonomistler bu ay faizlerde değişiklik yapılacağına pek ihtimal vermiyor. Yatırımcılar, CME Fedwatch verilerine göre faiz artırım kararının bir sonraki toplantının yapılacağı Haziran ayında alınacağını tahmin ediyor.
Wells Fargo Securities kıdemli ekonomisti Sam Bullard, "Karar metninde çok değişiklik olmayacaktır. İlk çeyreğin zayıf rakamlarına önem atfetmeyecekleri ve istihdam piyasasına biraz daha fazla odaklanacaklarını düşünüyorum" dedi.
Uzmanlar diğer taraftan Fed tarafından finansal kriz sırasında satın alınan 4.5 trilyon dolar tutarındaki menkul kıymeti barındıran bilançoyu küçültmek için ne yöntem kullanılacağını merak ediyorlar.
ON YILDAN UZUN SÜREDİR İLK KEZ…
Para politikasında on yıldan uzun bir süredir ilk defa değişiklik yapan Fed, sıkılaştırmaya devam ediyor. Aralık ayında politika faizini 25 baz puan artıran merkez bankası, bundan iki toplantı sonra Mart ayında bir artırım daha yaptı. Politika faizi şu anda yüzde 0.75 ile yüzde 1 aralığında bulunuyor.
Fed aynı zamanda Trump yönetiminin ekonomiyi etkileyecek olan vergi, kamu harcamaları ve düzenleme alanlarıyla ilgili Kongre'den geçirebileceği tasarıları görmek istiyor. Yönetimin ekonomiyi destekleyici önlemler alması faiz artırım kararlarını öne çekebilir.
Fed yetkilileri Mart'ta yaptıkları toplantının tutanaklarında bu yıl içerisinde bilançonun nasıl küçültüleceğini açıklayacaklarını belirtmişlerdi.
Fed'in Haziran ayındaki bir sonraki toplantısına kadar iki işsizlik verisi daha yayımlanacak.
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