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Dünyanın konuştuğu robot Türkiye'ye geliyor

Dünyanın konuştuğu robot Türkiye'ye geliyor.13682
  • Giriş : 23.01.2018 / 13:15:00

Dünyanın konuştuğu robot Sophia, katılacağı etkinlik için Türkiye'ye geliyor.

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Büyüyen Beşik

Dünyanın konuştuğu ve Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilen robot Sophia,  5'inci Marketing Meetup 2018 etkinliğinin konuğu olarak Türkiye'ye geliyor. Sophia, Hanson Robotics tarafından üretilmişti.

19 Nisan'da start alacak etkinlikte yer alacak Sophia, etkinlikte kendisine yöneltilen sorulara cevap verecek.

Suudi Arabistan, 25 Ekim 2016'da Riyad'da düzenlenen Geleceğin Yatırım Girişimleri adlı etkinlikte Sophia'ya vatandaşlık verildiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın bu hamlesi sonrası Sophia dünyanın vatandaşlık verilen ilk robotu ünvanını almıştı.

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