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'Acil' kodlu duyuru

'Acil' kodlu duyuru.15841
  • Giriş : 29.12.2016 / 10:38:00
  • Güncelleme : 29.12.2016 / 10:44:11

Çavuşoğlu, Rus yetkililerle bugün bir araya geleceğini bildirdi.

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'Ruslarla anlaşma yapmak üzereyiz' diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'deki ateşkesin her an başlayabileceğini söyledi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak barış müzakereleri hakkında da konuşan Çavuşoğlu, sözlerini 'acil' koduyla dünyaya duyurdu.

Rus ve Türk yetkililerin bugün tekrar bir araya geleceğini belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ruslarla bir anlaşma yapmak üzereyiz, her şey yolunda giderse. İki metin üzerinde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Şam rejimi lideri Beşar Esad'la görüşmenin söz konusu olmadığını vurgulayan Dışişleri Bakanı, "Biz Astana'da Esad ile masaya oturmayacağız. Öyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Çavuşoğlu, ayrıca Hizbullah'ın da aralarında bulunduğu Suriye'deki tüm yabancı savaşçıların ülkeyi terk etmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye ve Rusya'nın garantör olduğunu aktaran Çavuşoğlu, İran'ın Şam rejimine garantör olup olmayacağının henüz netleşmediğini dile getirdi.

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