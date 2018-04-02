Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü sanatçının kalp krizi nedeniyle yaşamını ytirdiği öğrenildi.
Ünlü sanatçının eşi Elif Sarıoğlu şunları söyledi: Eşim yıllar önce baypass ameliyatı geçirmişti. Düne kadar ciddi bir sağlık sorunu yoktu. Ama dün bazı sıkıntıları ortaya çıktı. Hastane kaldırdık ama bu sabah kaybettik" dedi.
Tatlı Kaçıklar dizisinde birlikte rol aldığı Mehmet Ali Erbil:
Çok özel biriydi. Değerini, yeteneğini tam insanların fark edemediği bir sanatçıydı. Haketmediği bir yerdeydi. İnsan olarak da kişilik olarak da çok farklı biriydi. Düzgün, sağlam karakterli biriydi. En ufak bir ters konuşmasını bile duymadık yıllarca çalışıp. Nur içinde yatsın. Allah ailesine sabır versin.
HÜRRİYET
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