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Dursun Özbek: Balotelli ile ilgilenmiyoruz

Dursun Özbek: Balotelli ile ilgilenmiyoruz.18546
  • Giriş : 21.04.2017 / 22:26:00

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir televizyon kalanında son zamanlardaki iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

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Özbek, A Spor'da gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Özbek, Balotelli iddialarına ilişkin de açıklamalarda bulundu ve Balotelli ile ilgilenmediklerini söyledi.

Dursun Özbek'in açıklamalarından önemli bölümler:

"Beşiktaş buraya kadar çok iyi geldi Avrupa'da. Elenmelerine üzüldüm. Tebrik ediyorum Beşiktaş'ı oyunu için. O paylaşım olmaması gereken bir paylaşımdı. Zamanlaması yanlış oldu. Bu konuda gerekeni yapacağız! O paylaşım olmaması gereken bir paylaşımdı. Zamanlaması yanlış oldu. Bu konuda gerekeni yapacağız!"

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