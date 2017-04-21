Dursun Özbek: Balotelli ile ilgilenmiyoruz
Özbek, A Spor'da gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Özbek, Balotelli iddialarına ilişkin de açıklamalarda bulundu ve Balotelli ile ilgilenmediklerini söyledi.
Dursun Özbek'in açıklamalarından önemli bölümler:
"Beşiktaş buraya kadar çok iyi geldi Avrupa'da. Elenmelerine üzüldüm. Tebrik ediyorum Beşiktaş'ı oyunu için. O paylaşım olmaması gereken bir paylaşımdı. Zamanlaması yanlış oldu. Bu konuda gerekeni yapacağız! O paylaşım olmaması gereken bir paylaşımdı. Zamanlaması yanlış oldu. Bu konuda gerekeni yapacağız!"
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