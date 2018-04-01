Eski Başkan Dursun Özbek: Hakkınızı helal edin
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen mali genel kurulda, 22 Ocak 2018 tarihindeki olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkanlık koltuğunu Mustafa Cengiz'e kaptıran Dursun Özbek yönetiminin faaliyetleri ibraya sunuldu.
Hesap döneminin 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihlerini kapsaması nedeniyle Dursun Özbek yönetiminin faaliyetleri mali genel kurula konu oldu. Eski başkan Özbek ve yönetiminin hem mali hem de idari yönden ibrası, ayrı ayrı oy çokluğuyla üyeler tarafından kabul edildi.
Genel kurulda son oylama ise denetleme kurulu için yapıldı ve bundan da ibra kararı çıktı.
Oylama sonrası kürsüye gelen Dursun Özbek, üyelere teşekkür etti.
Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yıllık olağan mali genel kurulda ibra edilmesinden dolayı üyelere teşekkür etti.
Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen mali genel kurulunda, geçen yıl başında bulunduğu yönetimin mali ve idari yönden ibra edilmesinden sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.
Üyelerin desteğini hiçbir zaman karşılıksız bırakmadığını aktaran Özbek, "Duygusal durumdaydım. Bütün genel kurul üyelerine teşekkür ederim. Ufak olaylar dışında çok güzel genel kurul oldu." diye konuştu.
Son dönemde yıprandığını ifade eden Özbek, mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olup olmayacağına yönelik soruyu yanıtsız bıraktı.
ÖZBEK'İN OYLAMA ÖNCESİ KONUŞMASI:
Duygusal yoğunluğum nedeniyle baştaki konuşmalarda bazı şeyleri söylemeyi unuttum. Genel Kurul'un konusunun %75'i unuttuğum şeylere inşa edildi. Keşke unutmasaydım. Galatasaray'a tahsis edilen otel hizmetlerinin tamamı gönülden. Ben böyle bir parayı nasıl kabul edebilirim? Galatasaray'ın, hizmetlerden dolayı Özbek Turizm'e 1 kuruş vereceği yoktur. Nokta. Galatasaray'a, bulunduğum süre zarfında alnımın akıyla hizmet verdiğimi düşünüyorum. Hiç lekesi bulunmayan, yanlış iş yapmamış bir Galatasaraylı olarak hiçbir zaman ihanet içinde olmadım. Hata yapmış olabilirim ama yanlış içinde olmadım. Elinizi vicdanınıza koyun, ibra edin veya etmeyin. Her ikisi de benim için kabul. Başımın üstünde yeriniz var. Ben, size hakkımı helal ediyorum, sizler de bana hakkınızı helal edin.
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