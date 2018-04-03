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Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması geldi

Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması geldi.15706
  • Giriş : 03.04.2018 / 17:35:00

Eski Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması geldi.

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Sepet Beşik

Olağan Mali Genel Kurul'da ibra edilen eski Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeniden aday olup olmayacağını açıkladı.

Star.com.tr'den Levent Gültekin'in haberine göre; Sık sık kendisine yöneltilen ‘Yeniden aday olacak mısınız?’ sorusunu geçiştiren ve akıllarda soru işareti bırakan Dursun Özbek’in Mayıs ayı için çoktan kolları sıvadığı belli olurken, 36.başkanın yaklaşık 3 yıl önce kendisine büyük destek veren gruplarla tek tek görüştüğü ortaya çıktı. Duygun Yarsuvat’tan sonra camianın büyük bir çoğunluğunu arkasına alarak başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek’in ilk olarak Lise Dernekleri ve işadamlarıyla bir araya geldiği öğrenilirken, Özbek’in daha sonra eski sporcular, Ankara GSYİAD ve son olarak Kültür Sanat Dernekleri’ne çıkarma yaptığı belirtildi.

Bu gruplarla masaya oturan ve Mayıs ayı için destek isteyen 69 yaşındaki eski başkanın ‘Eğer düşündüğünüz ya da ön plana çıkarmak istediğiniz adayınız yoksa tekrardan Galatasaray’ın başkanı olmak istiyorum’ dediği ifade edilirken, kulüp içerisinde son derece etkili olan tabanın bu teklif karşısında henüz bir karara varamadığı, bu yüzden Dursun Özbek’in de başkanlık adaylığını resmi olarak açıklayamadığı anlaşıldı. 

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