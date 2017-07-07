Dursun Özbek'ten flaş Sneijder açıklaması
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gelecek sezon hazırlıkları ve yılan hikayesine dönen Wesley Sneijder'in durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:
"Transferler devam edecek. Elbet uçaklar inmeye devam edecek. Bu mesajı taraftara vermekte fayda var. Önceki transferler 1 hafta gecikti. Taraftarlardan özür diliyorum. Bu yüzden tam bir tarih vermek istemiyorum."
"Teknik heyetin raporunu scout ekibine ilettik. Kuvvetli bir takım kurma arzusundayız. Takımda korkunç bir uyum var. 3 senedir kamplara gidiyorum. İlk kez bu kadar uyum gördüm. Keyifle ayrıldım kamptan."
"Ligin seviyesi bu sene çok farklı, rakiplerimiz de önemli isimleri transfer etti. Bu bir yarış, Galatasaray'da bu yarışta ön sırada yer alan bir takım olmak için gerekeni yapıyor. Seyir zevki olan bir lig olacak."
"Borçlanarak yönetmek kolaycılıktan öte değil. Bu borçlanma Galatasaray'ı 2015'e kadar getirdi. 2016'ya geldiğimizde deniz bitmişti. Galatasaray teknik iflas pozisyonuna gelmişti. Yönetimlerin iktidar kabiliyetleri de kaybolmaya başlamıştı."
Riva meselesi
"Riva'dan ilk gelen para banka borçlarının kapatılmasına gitti. Bundan sonra gelecek paralar da yine borçların kapatılması için kullanılacak. Transfer için kullanılmadı, kullanılmayacak. Bunu iddia edenler Galatasaray düşmanları. Banka borçları ve faizleri kapatırsak Galatasaray'ın sportif gelirleri kendini kâra getirecek düzeyde"
Sneijder meselesi
'Galatasaray'a uzun süredir önemli hizmetler vermiş bir futbolcu. Hem taraftarın hem de kulübün sevgilisi haline geldi. Ancak diğer tarafta hem sporcunun hem de kulübün projeleri var. Arda'nın da projeleri vardı, gitmek istedi, engel olmadık. Dolayısıyla şöyle düşünülmesi lazım. Herkesin kendi kariyerini planlama tasarrufu olabilir. Sneijder'ın kendisinin planları varsa buna saygı duymak lazım. Galatasaray'ın da planları var, daha enerjik bir takım kurmak istiyor. Ne kişisel ne de kurumsal bir çatışma söz konusu değil. Bu durumun her iki tarafa da faydalı olabileceğine dair bir görüşme içerisindeyiz. Galatasaraylılar için önemli olan takımın başarıları olmalı. Görüşmeler devam ediyor. "
"(Tudor'un Sneijder'ı istemediği) Bunu kabul etmiyorum, böyle bir durum sözkonusu değil."
Sabri meselesi
"Sabri Galatasaray'a 19 yıl hizmet etmiş bir oyuncu. Çok iyi bir Galatasaraylı. Bugün geldiğimiz noktada, her hizmetin bir sonu var ve herkes buna saygı göstermek zorunda."
Bruma meselesi
'Bruma önemli bir oyuncumuzdu, o da kendi kariyer planlamasını yaptı. Podolski de öyle. Geldi, kariyerime Japonya'da devam etmek istiyorum, dedi. Ne diyeceksiniz? Bruma geldi, müsaade edin ben Avrupa'da Alman liginde oynamak istiyorum, dedi.'
Tudor meselesi
'Çok enerjik bir adam, yorulmayan bir adam. İnsanlarla yakından ilgilenen bir antrenör. Takımın 12. oyuncusu gibi olaya intikal eden birisi. Galatasaray'a yakışan bir antrenör.'
Arda meselesi
"Arda Türkiye'ye gelirse geleceği tek kulüp Galatasaray'dır. Barcelona'da kalacağına dair duyumlar aldım."
Ergin Ataman meselesi
'Spor çok dinamik bir olay. Ataman çok iyi bir Galatasaraylı. Ancak kontratı bitti. Aslolan kişiler değil, Galatasaray'dır. Tenkit ettiğim tek husus, hizmetleri tartışılmaz ama basın üzerinden bu olayları tartışması son derece yanlış.'
Sinan Güler meselesi
'Euroleague'de oynamak istediğini söyledi. Bu durumda diyebileceğimiz bir şey yok. Kariyer planı öyle. Tabi rakip takımı seçti, onu kendisine sormak lazım"
Kombine meselesi
'Kombinelerin yüzde 55'ini satmış durumdayız. Ürün satışları da iyi gidiyor. Taraftarlar teşekkür ediyorum.'
Finansal fair play meselesi
"Son iki yıldaki başarısız sonuçlarda UEFA'nın verdiği cezada rol oynuyor. Bu ortam bütün kamuoyuna yansıdı. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Bazı sevgili Galatasaraylılar'dan özür bekliyoruz. Biz Galatasaray'ın UEFA'yla sıkıntısı yok dediğimizde 'Galatasaray ceza alır' dediler. Böyle konuşmak hem taraftarı etkiliyor. Biz gittik, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında var dedik. Bu konuşmalarla kulübe zarar veriyorsunuz. Bu konuşmalar UEFA'ya yansıyor, UEFA nezlinde endişeye neden oluyor. O konuşmayı yapanlar en azından bir özür dileme nezaketini göstermeyecekler mi?"
TRT
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