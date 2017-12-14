Facebook Twitter Rss

Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a tepki

Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a tepki.15298
  • Giriş : 14.12.2017 / 10:43:00

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk konusunda tepki gösterdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Igor Tudor hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Okan Buruk konusunda tepki gösterdi.

Dursun Özbek, Tudor'a vasıfsız diyen Okan Buruk'u eleştirerek, "Galatasaray'a hoca olmak istiyorsa yolu bu değil." dedi.

Tudor'a karşı söylemleriyle Galatasaray camiasında tepkilere yol açan Okan Buruk, önceki gün yaptığı açıklama ile Hırvat teknik adam ve sarı kırmızılı kulüpten özür diledi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, konuyla ilgili düşüncelerini açıkladı.

"SADECE UYARMIŞ"

Okan Buruk'un dilediği özür için, "Çok geç" diyen Özbek, olaydan sonra Tudor ile konuştuğunu ve neler yaşandığını öğrendiğini belirtti. Özbek şöyle devam etti: "Maç 2-2 devam ederken hakem Okan'ı tribüne gönderiyor. O da çıkmamakta direniyor. Bunun üzerine Tudor, Okan'ı uyarıyor. Bana, 'Bizim takım o an tempo yakalamıştı. Okan Buruk'un bu gecikmesiyle oyun kesintiye uğradı. Ben de buna tepki gösterdim' diye anlattı. Maç sırasında Tudor'un Okan ile yaşadığı olayın tamamı bu."

"TUDOR'U BİLEN BİLİR"

"Maç sonrasında yaşananlar ise daha üzücü. Tudor oyun bittikten sonra İtalyanca konuşarak Okan'ın yanına gidiyor ve elini uzatıyor. Bu sırada, 'Maç içinde yaşanan, maçta kalır' diyor. Ama Okan oralı olmuyor. Tudor ona elini uzatıyor, Okan uzanan bu eli, elinin tersiyle itiyor. Hocamızın olaylara başka bir dahli yok. Kendisini bilen bilir. Çok mütevazı, iyi bir insandır. Pırlanta gibidir. Okan'ın ona yönelik sözleri bizi çok üzdü. Eğer Okan bir gün Galatasaray'a hoca olarak gelmek istiyorsa yolu bu değil."

TÜRKİYE

Maliye Bakanlığı'na FETÖ operasyonu

Ekonomiye dair kritik veri açıklandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Faruk Süren: Fatih Terim G.Saray'a gelmez

Faruk Süren: Fatih Terim G.Saray'a gelmez

Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren, Fatih Terim ile ilgili açıklama yaptı.

Flaş! Tahkim Kurulu kararları açıklandı!

Flaş! Tahkim Kurulu kararları açıklandı!

Tahkim Kurulu, Olcan Adın, Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin itirazlarını reddetti.

 

Şenol Güneş'ten bomba değişiklik kararı!

Şenol Güneş'ten bomba değişiklik kararı!

Teknik direktör Şenol Güneş, takımında önemli değişikliklere gidiyor.

Aykut Kocaman'dan Persie için açıklama

Aykut Kocaman'dan Persie için açıklama

Teknik adam Aykut Kocaman'dan Persie ile ilgili açıklama geldi.

 

G.Saray Başkanı Dursun Özbek müjdeyi verdi

G.Saray Başkanı Dursun Özbek müjdeyi verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftara müjdeyi verdi.

Burak Yılmaz'dan trafik kazası açıklaması!

Burak Yılmaz'dan trafik kazası açıklaması!

Trabzonsporlu Burak Yılmaz'dan trafik kazası açıklaması geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya