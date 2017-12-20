Dursun Özbek'ten yeni teknik hoca açıklaması
Galatasaray'da Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından gönderilen Igor Tudor'un yerine kimin geleceği merak konusu oldu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Giresun Üniversitesi'nde düzenlenen ödül törenine katıldı. Tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, "Devre arasından önce teknik direktörümüzü belirleyeceğiz” dedi.
Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin düzenlediği ödül törenine katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek burada açıklamalarda bulundu.
Özbek, “Bizim sayın Tudor ile ilişkimizin resmen bitmesi bu akşam olacak. Çalışmalarımız zaten başladı bizim. En iyi şekilde Galatasaray’ı yönetecek bir antrenör arayışı içindeyiz. Devre arasından önce teknik direktörümüzü belirleyeceğiz” dedi.
NTV
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