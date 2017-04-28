Dursun Özbek yeni başkanı işaret etti!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, istifa çağrılarına yanıt verdi ve istifa etmeyeceğini belirtti. Özbek, 2018 seçimlerinde aday olması halinde Adnan Öztürk'ü destekleyeceğini belirtti.
“Benim istifa etmem için hiçbir gerekçe yok. İnsanların kanaatine göre hareket edenler bu koltuğa oturamaz. 3 sene sonra bana herkes hesap sorabilir. Ben genel kurula bağlıyım. 2018'de görev sürem bitiyor. Eğer Adnan Öztürk aday olursa ona destek veririm, başkanlığa yakışır. Transferlerden önde gelen bir sürü önemli konu var. Sportif başarı önemli tabii ki. Bunu yakalamanın birinci şartı mali bağımsızlıktır. Aksi halde ne yaparsanız yapın, sportif başarı gelmez. Yeteneğim var ve yeteneklerimin yettiği kadar Galatasaray'a hizmet ediyorum.”
‘DEVLETİN Galatasaray’IN MALINDA GÖZÜ MÜ VAR?’
“Emlak Konut halka da açık bir firma. KAP'a da anlaşmayla ilgili açıklama yaptılar. Buna rağmen bazı insanlar arsaları sattığımızı iddia ediyorlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Biz bir proje anlaşması yaptık. Emlak Konut devletin. Yani bütün ülke devletin. Devletin, Galatasaray'ın mallarında gözü mü var? Dağ, taş devletin. Zaten milyar dolarlık proje, bu iş Galatasaray'ın işi değil. Bunu 100 sefer anlattım ancak hâlâ anlamak istemeyenler var.”
‘2018’DE YÖNETİMİ DEĞİŞTİRECEĞİM’
“Yönetimler 3 sene için göreve geliyorlar. Benim ‘G.Saray'ın böyle olduğunu bilmiyordum' deme şansım yok. Başkanlıktan önce 7 aylık bir deneyimim vardı. 3 seneliğine yüzde 75 oy alarak seçilmişim. Seçim beyannamem var. O beyannamede tek tek yapacaklarımı ve söyleyeceklerimi yazmışım. Bunun dışında hiçbir şey yapmıyorum. Seçime gitmeyeceğim. 2018'de yönetimimi değiştireceğim. Seçim olsun diye bir beklenti yaratıldı ve medya da bunu destekliyor.”
‘TUDOR BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAKTIR’
“Teknik direktörümüz Igor Tudor, benim beklentimi karşılayacak düzeyde. Daha hocamız geleli 2 ay olmuş. Zamana ihtiyacı var. Doğmamış çocuğa don biçiyoruz. Henüz transfer dönemi başlamadı. Florya'da bunun için gereken çalışmalar yapılıyor.”
SÖZCÜ
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