Facebook Twitter Rss

Düşen helikopter sonrası sınırda hareketlilik

Düşen helikopter sonrası sınırda hareketlilik.10551
  • Giriş : 10.02.2018 / 16:14:00
  • Güncelleme : 10.02.2018 / 16:15:01

Afrin harekatına katılan bir helikopterin düşürülmesinin ardından bölge hareketlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan bir helikopterin düşürüldüğünü açıkladı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin bulunduğu bölgede yoğun hareketlilik yaşanıyor. Hem helikopterler hem savaş uçakları bölgede uçuş yapıyor.

Kahraman: İsmi Recep Tayyip Erdoğan olsun

Terörden tutuklu ve hükümlü sayısını açıklandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ankara'daki patlamayla ilgili sürpriz gözaltı!

Ankara'daki patlamayla ilgili sürpriz gözaltı!

Ankara'da Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen patlamayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

TSK'dan düşen helikopterle ilgili açıklama!

TSK'dan düşen helikopterle ilgili açıklama!

İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı olayla ilgili TSK'dan da açıklama yapıldı.

 

Kahraman: İsmi Recep Tayyip Erdoğan olsun

Kahraman: İsmi Recep Tayyip Erdoğan olsun

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Çamlıca Camii’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adın

Kahramanmaraş'ta feci kaza: 8 ölü

Kahramanmaraş'ta feci kaza: 8 ölü

Kahramanmaraş'tan bir minibüs ile kamyonun karıştığı korkunç bir kaza haber geldi.

 

SİT alanında kazı yapan defineciler yakalandı!

SİT alanında kazı yapan defineciler yakalandı!

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde define bulma umuduyla kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu çakmak kapağına gizlemişler!

Uyuşturucuyu çakmak kapağına gizlemişler!

Nevşehir'de şüphe üzerine durdurulan şahsın uyuşturucu maddeyi gizlediği yer şaşkına çevirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya