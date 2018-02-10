Düşen helikopter sonrası sınırda hareketlilik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan bir helikopterin düşürüldüğünü açıkladı.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin bulunduğu bölgede yoğun hareketlilik yaşanıyor. Hem helikopterler hem savaş uçakları bölgede uçuş yapıyor.
DİĞER HABERLER
Ankara'daki patlamayla ilgili sürpriz gözaltı!
Ankara'da Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen patlamayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
TSK'dan düşen helikopterle ilgili açıklama!
İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı olayla ilgili TSK'dan da açıklama yapıldı.
Kahraman: İsmi Recep Tayyip Erdoğan olsun
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Çamlıca Camii’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adın
Kahramanmaraş'ta feci kaza: 8 ölü
Kahramanmaraş'tan bir minibüs ile kamyonun karıştığı korkunç bir kaza haber geldi.
SİT alanında kazı yapan defineciler yakalandı!
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde define bulma umuduyla kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucuyu çakmak kapağına gizlemişler!
Nevşehir'de şüphe üzerine durdurulan şahsın uyuşturucu maddeyi gizlediği yer şaşkına çevirdi.