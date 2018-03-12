Düşen jet için AFAD ekipleri harekete geçti
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye dönüşü sırasında düşen jetin enkazını Türk Silahlı Kuvvetleri kaldıracak. İran'da düşen jet için Afet ve Acil Durum Yönetimi ekipleri harekete geçti.
TSK, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a doğru hareket ederken İran hava sahasında düşen Türk özel jetinin enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere uçak görevlendirdi.
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